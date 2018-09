Bono afirma que tornarà amb la veu recuperada per seguir la gira d'U2

Després de l'abrupta cancel·lació dissabte a la nit del concert de Berlín als 20 minuts d'haver començat, en quedar-seBono sense veu, la banda irlandesa U2 ha confirmat que la gira prosseguirà amb normalitat i que, a més, tornarà a la capital alemanya el 13 de novembre per complir el deute que ha quedat pendent.

«Vaig veure un gran doctor i amb la seva cura estaré de tornada amb la veu al màxim per a la resta de la gira. Molt feliç i alleujat en descartar un problema seriós», explica el mateix Bono en un breu comunicat publicat ahir a la pàgina web del grup. «El meu alleujament es veu atenuat per saber de les incomoditats del públic de Berlín. Hi havia una atmosfera increïble al recinte, havia de ser una d'aquelles nits inoblidables però no per aquesta raó... Desitjant tornar-hi el pròxim 13 de novembre per donar-ho tot» afegeix.

D'aquesta manera, l'Experience + Innocence Tour continuarà avui i demà amb un altre doblet de concerts a la ciutat de Colònia. Després quatre vetllades a París i dues a Lisboa, arribarà al WiZink Center de Madrid els pròxims dies 20 i 21 de setembre.

El comunicat inclou com a post data una imatge amb un text escrit a mà pel mateix Bono agraint als fans que van cantar per ell quan va perdre la veu: «Com sempre, els fans ens van portar més alt».