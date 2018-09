En la visita a les escoles i a les parròquies, se m'acosten alguns infants i em diuen: «Jo vaig a la catequesi». Jo els felicito, els animo i els comento que, així doncs, van a una escola molt especial, que és l'escola de Jesús. Alguns em diuen que a la seva classe són pocs els qui van a la catequesi, però que, a ells, sí que els agrada.

Es constata que alguns pares ja no es plantegen la possibilitat de la catequesi per als seus fills. Pensen en activitats extraescolars «que els siguin profitoses», però no valoren que la catequesi sigui important per a la formació dels seus fills. També constatem que després de la comunió molts infants no continuen la catequesi. Alguns comentaris: «Tenen moltes activitats extraescolars; nosaltres no els podem acompanyar i venir a buscar pels horaris; els dissabtes marxem a la segona residència o fem algunes sortides; els nens no volen venir perquè diuen que s'avorreixen; si no van a entrenar dos dies a la setmana l'entrenador no els fa jugar...». Podríem continuar-ne la llista, però tot plegat suggereix que bastants pares, que han batejat els fills, que han procurat que fessin la primera comunió, que certament els volen oferir una bona educació, no valoren la catequesi. Aquesta és la gran qüestió, el valor o la importància que té la catequesi, tant la infantil com la d'adolescents o de joves. Intento respondre a la pregunta: per a què serveix la catequesi?

A la catequesi descobriran que Déu se'ns ha donat a conèixer, se'ns ha manifestat, sobretot en la Sagrada Escriptura, la Paraula de Déu. Si tenen experiència del Déu de l'amor i de la llibertat viuran amb sentit, pau i esperança. A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida, que és la més humana. A la catequesi comprendran i es prepararan per a les celebracions dels sagraments: eucaristia, penitència, confirmació...

La catequesi és per viure amb fe, esperança i amor. La catequesi, com tot procés formatiu, no és només per a uns pocs anys. Per això cal assegurar que es continua després de la primera comunió, fins a la confirmació; i després, en les propostes de formació per als adolescents i joves, i també per als adults. Pares, porteu els fills a la catequesi. Fills, aneu a la catequesi. Informeu-vos-en a la vostra parròquia.