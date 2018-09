Benet XVI reivindica la seva renúncia i condició de Papa emèrit

El papa Benet XVI ha reivindicat en unes cartes privades filtrades dijous pel diari alemany Bild la seva renúncia, l'any 2012, així com la seva condició de Papa emèrit. També ha defensat la tasca del seu successor, el papa Francesc, davant les crítiques fetes per alguns de membres de la jerarquia catòlica, específicament les del cardenal alemany Walter Brandmüller, a qui, segons The New York Times, estan dirigides les cartes.

«Puc entendre el profund dolor que el final del meu pontificat li va causar a vostè i a molts altres. Però per a alguns, i em sembla que també per a vostè, el dolor s'ha convertit en ràbia, que ja no només afecta a l'abdicació, sinó a la meva persona i la totalitat del meu pontificat», escriu el Papa emèrit en aquests textos, que daten de novembre de 2017 i que han vist ara la llum. «Si vostè coneix una manera millor [que la renúncia] i creu que pot condemnar la que vaig triar, li prego que m'ho digui», exhorta el Papa emèrit.

Brandmüller va ser un dels quatre cardenals que va enviar cinc preguntes crítiques a Francesc després de l'aparició de la exhortació apostòlica Amoris Laetitia, ja que s'oposaven a què els catòlics divorciats i els tornats a casar civilment poguessin rebre la comunió.

A més, Benet XVI fa referència a l'entrevista que havia concedit l'octubre de 2017 el cardenal Brandmüller al diari alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung, on criticava la seva dimissió i la seva denominació com a Papa emèrit.



«Els papes han abdicat»

«Vostè va dir que amb Papa Emèrit he creat una figura que mai ha existit en tota la història de l'Església. Però sap molt bé, per descomptat, que els papes han abdicat, encara que molt rarament. Què van ser després? Papes emèrits o quina altra cosa?», li pregunta. «Amb la figura de Papa emèrit vaig intentar crear una situació en la qual jo no soc accessible als mitjans i en la qual queda completament clar qui és l'únic Papa», conclou Benet XVI.