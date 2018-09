Medalla al mèrit sardanista a Lluís Puig

Medalla al mèrit

Sardanista



La Confederació Sardanista de Catalunya, juntament amb el Casal Català de Brussel·les, organitza un viatge a Brussel·les per lliurar la Medalla al Mèrit Sardanista 2018 a Lluís Puig. Serà el proper dilluns, 1 d'octubre, a les 16.00 h, a la plaça de l'església de Sant Joan Baptista de Beguonage de Bèlgica. L'esdeveniment s'acompanyarà amb un concert de sardanes i música per a cobla, amb la Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

La data escollida té un motiu evident: serà el 1r aniversari de la celebració del referèndum, i també vol mostrar el suport a la democràcia i als presos polítics i exiliats, alguns d'ells a Bèlgica.

Aquest any, la Medalla al Mèrit Sardanista es concedeix a l'exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig.

Seran moltes les persones que es desplaçaran a Bèlgica per assistir a aquest acte i així donar suport al mateix conseller i als altres empresonats o exiliats del govern de Catalunya.

Lluís Puig i Gordi (Terrassa, 18 d'octubre de 1959) és un director artístic, dansaire, músic i polític català, nomenat conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 2017.

Actualment exiliat a Brussel·les, té estudis de música, de dansa i de producció audiovisual, així com d'Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat director artístic del Mercat de Música Viva de Vic i director de la Fira Mediterrània de Manresa. L'any 1984 va guanyar el Premi Nacional de Dansa.

Puig va assumir el càrrec de director general de Cultura Popular dins del departament de Cultura el 2011, càrrec que va mantenir fins al seu nomenament com a conseller.

Va ser també el responsable de la sectorial de cultura del Partit Demòcrata Europeu Català. Va ser nomenat conseller de Cultura el 5 de juliol de 2017, en substitució de Santi Vila. Va mantenir el càrrec fins al 28 d'octubre de 2017, quan fou cessat pel Govern Espanyol en aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola de 1978, com a col·laborador en l'organització del referèndum d'independència de Catalunya. Després, el 30 d'octubre de 2017 es va exiliar a Brussel·les juntament amb el fins aleshores president Carles Puigdemont i tres consellers més del Govern, Clara Ponsatí, Antoni Comín, i Meritxell Serret.

A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 fou elegit diputat amb la llista de Junts per Catalunya. Va renunciar a l'acta de diputat el 28 de gener de 2018. L'abril del 2018 es va presentar davant les autoritats judicials belgues, quedant en llibertat sense fiança.

Curset de sardanes

a Girona



La secció sardanista del GEiEG inicia demà, dissabte, un curset de sardanes i danses tradicionals que durarà fins al mes de desembre. Les classes s'efectuaran cada dissabte a partir de les 10 del matí, al pavelló de Sant Narcís. Per a més informació: sardanes@geieg.cat.

La sardana de l'any



El divendres dia 21 de setembre, a la Casa de la Sardana (c. Pou de la Figuera, 15, baixos), se celebrà el sorteig públic per concretar l'ordre de les sardanes a les diverses fases del certamen la Sardana de l'Any 2018. D'aquesta manera, se sortejà l'ordre d'interpretació de les 2 repesques, la composició de cadascuna de les 9 semifinals i l'ordre de les 10 finalistes, així com quina cobla les interpretarà al concert final.

El concurs s'inicià el cap de setmana del 21 i 23 de setembre i arribarà a la seva 30a edició. La final serà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el diumenge 12 de maig de 2019.

Us donem una relació de les diferents emissores que setmanalment ofereixen les sardanes estrenades i seleccionades durant el 2018. Si voleu, podeu votar-les. Ens cenyim només a les de les nostres comarques. Emissores de: Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Quart, Banyoles, Cassà de la Selva, l'Escala, Olot, Palafrugell, Palamós, Arbúcies, Bonmatí, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm i les Preses. També ho trameten Catalunya Ràdio i Ràdio Arrels de Perpinyà.

Hi ha 45 sardanes en competició, i aquesta fase finalitzarà el cap de setmana del dissabte 12 i diumenge 13 de gener de 2019. Hi sonaran 3 sardanes per eliminatòria, sense que se'n sàpiga el títol ni l'autor. Les 2 repesques seran els caps de setmana del dissabte 26 i diumenge 27 de gener de 2019, i del dissabte 2 i diumenge 3 de febrer de 2019. La semifinal començarà el cap de setmana del dissabte 16 i diumenge 17 de febrer de 2019 i s'acabarà el del dissabte 13 i diumenge 14 d'abril.

2 Aplecs d'ermita en

llocs amagats, Sant

Miquel del Corb i Sant

Miquel Sesvinyes



És ben notori i àdhuc curiós que, en molts indrets de la nostra terra, a vegades enmig de muntanyes i fins i tot dels boscos, hi hagi tantes ermites dedicades a sants i a la Mare de Déu que són romàniques, fet que significa que foren construïdes fa més de mil anys.

La major part de l'any romanen solitàries i silencioses, entre argelagues i falgueres, rodejades de sargantanes i d'algun passavolant que és caçador o que cerca bolets o espàrrecs. La resta de l'any tenen un silenci total en la solitud del lloc, però almenys un cop cada any celebren el seu aplec i, en aquesta jornada, el lloc queda ple de gent, veïns i forans que omplen l'esplanada que sol haver-hi al davant de l'ermita, mentre fan sonar la campana, muda la resta dels dies. La missa, les sardanes, la manduca, cuita moltes vegades al mateix lloc, hi donen un caire de festa, alegria i esbargiment.

Aquest diumenge hi ha dos d'aquests aplecs dedicats a Sant Miquel. Un, dins el municipi de les Preses (Garrotxa).

Sant Miquel és una antiga església romànica ubicada al vessant nord de la serra del Corb, a mig faldar d'un dels contraforts de l'encinglerat Puigrodó. El temple és d'una sola nau coberta amb volta de canó. Durant el segle XVIII es va sobrealçar la teulada. La porta d'accés, dovellada, està ubicada a la façana de ponent, protegida per una porxada. Antigament el campanar era d'espadanya de dos ulls. El costat de migjorn està reforçat amb dos contraforts. La primera citació és «villares que vocant Corbos», és a dir, el Corb i les Preses, data de l'any 957.

Al matí hi haurà la celebració de la missa i tot seguit sardanes per la cobla La Principal de Banyoles.

L'altra ermita pertany al poble de Serinyà (Pla de l'Estany). L'església de Sant Miquel Sesvinyes és emplaçada en plena serra de la Boscarra, al veïnat de Casals, a la part central del terme de Serinyà, a poc més d'un km al sud-oest del nucli de Serinyà, sobre un petit turó i presidint el veïnat, que és de cases disperses.

Les primeres notícies d'aquesta capella romànica daten de l'any 1282.

A la tarda hi tindrà lloc una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles.



Aplec Ermita de Sant

Grau a Caldes de

Malavella



Caldes de Malavella, fidel a la seva tradició, organitza per dimecres dia 3 d'octubre l'Aplec de Sant Grau. una ermita enclavada al centre de la població, on hi havia hagut el castell de Caldes, just al costat de les termes romanes, si bé amb certesa la seva primera ubicació és desconeguda, malgrat que ja es troba esmentada en el segle XI.

Per a la celebració de la diada es compta, a més d'altres actes, amb una audició de sardanes, a les 18.00 h amb la col·laboració musical de la cobla Foment del Montgrí.