L'ONU adverteix els països que cal triplicar la lluita climàtica

Nacions Unides va advertir ahir els països que han de triplicar els seus esforços en la lluita contra el canvi climàtic i aconseguir així limitar i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a dos graus centígrads, després que aquestes hagin crescut «més que mai aquest any». Un informe recent de l'ONU ha conclòs que les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle podrien arribar a estar entre 13.000 i 15.000 milions de tones per sobre del nivell que s'ha estimat com a necessari per mantenir la temperatura global del planeta per sota d'un increment tèrmic global de 2 graus centígrads.

El novè informe anual del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient ha analitzat en detall l'impacte del canvi climàtic a pocs dies de la Cimera del Clima de Katowice (Polònia) i ha confiat que durant les negociacions s'arribi a un manual de normes sobre la implantació de l'Acord del Clima de París que insta a limitar l'augment global de les temperatures a entre 1,5 i 2 graus centígrads.

El programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP) ha dit que les emissions anuals de gasos d'efecte hivernacle van arribar a 53.500 milions de tones de tones el 2017 després de tres anys consecutius de descensos. No obstant això, les emissions de GEH a 2030 hauran de baixar des d'un 25 per cent a un 55 per cent per situar al món en el camí per limitar la temperatura global de 2 a 1,5 graus centígrads respectivament. L'augment de les emissions i la lacònica acció vol dir que la bretxa per a l'informe d'aquest any és «més gran que mai», segons determina l'estudi.



Objectius del 2030 al 2100

Les polítiques climàtiques actuals hauran d'escometre una retallada de 6.000 milions de tones de CO2 el 2030, per aturar l'escalfament a l'atmosfera per a 2100, encara que els seus efectes seguiran més enllà d'aquest horitzó. El darrer estudi de l'ONU adverteix també que si la bretxa d'emissions no es tanca el 2030 és molt plausible que l'objectiu de limitar l'augment de temperatura global a 2 graus centígrads estigui també fora d'abast.

Per mantenir la mesura del possible aquest repte dels 2 ºC els països hauran triplicar els seus esforços actuals, mentre que per assolir l'objectiu d'1,5 graus centígrads l'ambició s'haurà de quintuplicar, segons els experts.

Actualment, les 20 grans economies del món (G-20) no estan de forma col·lectiva en el camí d'assolir els seus compromisos, segons la UNEP. Així ho confirma l'anàlisi i la revisió del progrés la seva els compromisos dels països en aquest sentit, les també anomenades contribucions nacionals, que indiquen que són «insuficients». A això se suma l'informe del Panell de Canvi Climàtic de l'ONU (IPCC) del mes passat que advertia que per mantenir la temperatura global del planeta per sota d'un increment d'1,5 graus centígrads s'haurà de fer ràpidament un esforç sense precedents.