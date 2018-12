Querella contra Shakira per sis delictes contra Hisenda

La Fiscalia ha presentat una querella contra la cantant Shakira per sis delictes contra la Hisenda pública, que l'acusa de defraudar 14,5 milions d'euros simulant no residir a Espanya i ocultant la seva renda a través d'un entramat societari amb seu en paradisos fiscals del 2012 a 2014.

En la seva querella, presentada avui als jutjats d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), el ministeri públic demana que se citi la cantant com a investigada i se li imposi una fiança equivalent a la suma de les quotes defraudades més un terç -19,4 milions- o se li embarguin béns fins a assolir aquella quantitat.

La querella es dirigeix tant contra la cantant com contra el seu assessor fiscal als Estats Units, que va ser director de diverses de les companyies propietat de Shakira, i apunta que de moment "es desconeix quina va poder ser la participació de membres del despatx professional Pricewaterhouse (PwC) en el "manteniment o reestructuració" de l'entramat societari que va utilitzar.

Segons la Fiscalia, l'artista va ordir un "pla" per no pagar ni l'IRPF ni l'impost sobre el patrimoni a Hisenda, utilitzant un entramat de societats radicades en paradisos fiscals que formalment eren les titulars dels ingressos que percebia.

Concretament, el ministeri públic sosté que la cantant "va canalitzar els moviments de capital generat amb la seva activitat professional" -les seves actuacions o participació en el programa nord-americà 'The Voice' o la comercialització de perfums amb el seu nom-, a través d'empreses domiciliades a les Illes Verges britàniques, les Illes Caiman, Malta, Panamà i Luxemburg.

A més, afegeix la querella, la intèrpret va subscriure acords amb les autoritats fiscals de Luxemburg, els denominats "Tax Ruling", per aconseguir unes condicions "específiques i privilegiades de tributació", quan ja residia a Espanya i tenia l'obligació de pagar els seus impostos en aquest país.

Segons el ministeri públic, la cantant va utilitzar aquell entramat "amb el desig de no tributar", sabent que "vivia de manera habitual a Espanya i que s'estava en aquest país la major part de l'any, a excepció de les seves sortides per complir amb els seus compromisos professionals i les seves activitats d'oci".

La Fiscalia considera que la querellada tenia l'obligació de pagar els seus impostos a la Hisenda espanyola, atès que va estar al país més de 183 dies, temps necessari per adquirir la condició de resident fiscal tant a Espanya com als Estats Units.

En aquest sentit, la querella afegeix que, en els anys 2012, 2013 i 2014 en què va participar en el programa nord-americà "The Voice", la cantant va presentar declaració de l'impost de l'estat de Califòrnia, adduint no ser resident fiscal en aquell país, i va afirmar haver estat en ell 61, 118 i 117 dies, respectivament.

Per a la Fiscalia, una vegada es va iniciar la inspecció i posterior investigació a la cantant, aquesta "no va aportar ni documentació ni informació en relació amb les rendes i el patrimoni", al·legant com a motiu que no residia a Espanya.

El ministeri públic recalca que la cantant ha aportat la documentació en la qual es basa la querella "sempre a sol·licitud de l'Agència Tributària, a mesura que aquesta anava realitzant investigacions i obtenia més dades".

Segons la Fiscalia, la querellada "no va aportar cap document ni informació a iniciativa pròpia", ni la liquidació dels drets musicals de les societats que gestionava ni de les que conformaven l'entramat societari, "cosa que va dificultar el poder comprovar les despeses reals a l'existir una refacturació entre societats".

"En conseqüència, en aquests moments es desconeix si es disposa de tota la documentació i informació relativa a la situació econòmica i tributària" de la cantant, afegeix l'escrit de la fiscal, Carmen Martín Aragón.

En total, la querella estima en 12,3 milions la quantitat que Shakira va haver de tributar a l'Agència Tributària per l'IRPF dels exercicis 2012, 2013 i 2014 i en gairebé 2,2 milions la suma que hauria d'haver pagat a l'Agència Tributària de Catalunya pel patrimoni de què va disposar en aquells anys.

En un comunicat remès als mitjans fa uns dies, la cantant -parella del futbolista Gerard Piqué- assegurava que ha complert en tot moment amb les seves obligacions tributàries i que "no deu cap quantitat a la Hisenda espanyola", ja que ha pagat els diners que la Fiscalia considera defraudats.