La UdG activa «som.udg.edu», un «canvi d'era» en la presa de decisions

La UdG ha activat som.udg.edu, una eina que converteix tots els ciutadans en possibles promotors de propostes de transformació de la universitat, i a la comunitat universitària en responsable de la tramitació d'aquestes propostes perquè arribin al Consell de Govern i es puguin fer realitat.

El rector de la UdG, Quim Salvi, va presentar ahir una plataforma que «permetrà a la comunitat universitària presentar queixes i propostes», i que per al vicerector José Antonio Donaire marcarà «un canvi d'era» perquè s'inaugura «un canal directe» i participatiu en la presa de decisions.

La nova eina permetrà a tothom participar tant en el gran debat sobre quina univesitat es vol per al futur, com en els petits debats que la vida quotidiana genera cada dia».

El portal som.udg.edu ha començat aquests dies a ser operatiu a l'espera que els usuaris, siguin o no de la comunitat universitària, donin el seu nom i DNI per registrar-se i començar a fer propostes o participar en els debats que hi pugui haver, com per exemple sobre el nom que cal donar a la nova sala de premsa del rectorat.

No obstant, el primer gran debat que es vol plantejar versa sobre el Pla Estratègic amb la inteció que hi participin estudiants, professors i treballadors de la UdG, però també ciutadans que no formen part de la comunitat universitària, per contribuir a dibuixar com ha de ser la UdG del futur.

Com va explicar Mònica Contreras, de l'equip tècnic, s'estudiarà qualsevol proposta que tingui una bona acceptació i, en funció d'uns criteris, es podrà elevar al Consell de Govern.

Salvi i Donaire van assegurar que la UdG és la primera universitat catalana que activa una plataforma com aquesta.

L'equip de Govern de la UdG té en compte el fet que, en els darrers anys, les institucions han incorporat criteris de transparència, participació i col·laboració que complementen els criteris clàssics de sistemes representatius.

Som.udg.edu s'ha desenvolupat amb l'entorn CONSUL, un programari lliure que ja han posat en pràctica diverses institucions públiques.