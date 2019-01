VÍDEO | Dani Rovira fa públic un brutal atropellament durant un rodatge

L'últim projecte de l'actor i humorista Dani Rovira l'ha portat fins a Roma en bici. Durant el rodatge, el malagueny i la resta dels seus companys van patir aquest espectacular accident camí del Vaticà, del que miraculosament van sortir il·lesos. "Som aquí perquè encara no ens tocava anar-nos-en... respectem-nos a la carretera", comentava Dani Rovira en el seu perfil d'Instagram a la publicació en la qual va compartir aquest vídeo.





El malagueny encapçala el repartiment del documental dirigit per Paola García Costes «Todos los caminos», que es va estrenar divendres passat;que emprenen quatre amics per donar visibilitat a la malaltia rara de la Síndrome de Rett i que reflecteix com la teva vida pot canviar en un segon.A la gravació, Dani Rovira emprèn aquesta aventura esportiva i vital al costat de Francisco Santiago, el pare de la Martina, una nena afectada per la Síndrome de Rett, i dos amics més, Martín i Germán. El seu objectiu és enllaçar amb bici Barcelona i Roma, on seran"Aquest documental parla sobre l'alegria i el dret de tots els infants a ser feliços per sobre de qualsevol malaltia o circumstància. No tots naixem amb les mateixes cartes o oportunitats. Aquest projecte és un cant a la vida, al record del nen que vam ser , i la defensa dels nens que hi són. Ells són i seran sempre el futur", comenta Rovira.L'atropellament i el rodatge es van produir ara fa dos anys. El moment triat per Dani Rovira per fer-lo públic, coincidint amb l'estrena del documental, ha provocat algunes crítiques perquè entenen que únicament busca promocionar la pel·lícula.