Un nou calendari recull les festes de totes les comunitats religioses que hi ha a Blanes

Blanes ha editat per primera vegada un «Calendari Interreligiós» que recull les festivitats més assenyalades de les diferents comunitats que conviuen al municipi al llarg de l'any. També s'hi inclouen dates assenyalades de festes civils, com per exemple Sant Jordi o el Dia Internacional de la Dona. La presentació s'ha fet aquesta setmana a la Biblioteca Comarcal en un acte encapçalat per l'alcalde, Mario Ros, i els membres de la Taula de Diàleg Interreligiós.

L'Ajuntament de Blanes explica que ha editat aquest almanac amb el compromís de seguir fent-ho cada any, fruit de la feina que es du a terme a través del Departament d'Acció Social municipal amb els representants de les comunitats presents a la Taula de Diàleg Interreligiós. Els membres d'aquest òrgan van considerar que una de les millors maneres de donar a conèixer quins són els seus dies assenyalats era aplegar-ho sota un mateix marc de referència.

Les comunitats que formen part de la Taula de Diàleg Interreligiós són les Parròquies de Santa Maria, de la Sagrada Família i de Santa Teresa; les Comunitats Islàmiques de la Mesquita Rahma, i de la Mesquita Annour; l'Església Evangèlica Baptista; la Parròquia Ortodoxa Romanera de Santa Cecília Màrtir; el Centre Cristià Feam; l'Església Evangèlica de Filadelfia; l'Assemblea de Dios Koinonia i els testimonis de Jehovà.

En el calendari hi ha 62 dates assenyalades, i la major part s'apleguen al voltant del desembre i gener, així com a l'abril, quan se celebra la Setmana Santa catòlica. La intenció és justament aquesta, fugir dels calendaris que s'utilitzen de manera més habitual, gregorians o cristians, i fer una mirada polièdrica al temps des d'una perspectiva diversa. Per exemple, el Ramadà depèn de la visió directa de la lluna, de manera que no es pot determinar el dia exacte fins unes hores abans.

El calendari ofereix uns coneixements bàsics de les festes i celebracions més emblemàtiques de cada tradició religiosa i del pensament no religiós, amb la voluntat de promoure l'empatia i el respecte envers aquells que tenen unes creences diferents. També vol ser una eina per apropar tots els veïns i veïnes a la diversitat i realitat religiosa que hi ha a Blanes.

Justament aquests aspectes els va destacar durant la presentació del calendari l'alcalde i regidor d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania. Mario Ros va recordar que, quan fa tres anys va assumir aquesta regidoria, una de les seves principals fites va ser reactivar la Taula de Diàleg Interreligiós. El van acompanyar durant l'acte representants de les comunitats que han contribuït a fer-lo realitat, així com Josep Maria Blanco, membre d'AUDIR i moderador de la Taula Interreligiosa de Blanes.