Es presenta al Palau de la Generalitat l'Enciclopèdia castellera

El Palau de la Generalitat va acollir ahir l'acte de presentació de l'Enciclopèdia castellera, promoguda i editada per Cossetània Edicions i dirigida per Xavier Brotons. L'obra, que ja compta amb tres volums publicats, vol recopilar i actualitzar tota la informació sobre els castells i així esdevenir-ne una obra de referència. Brotons va anunciar que el quart i cinquè volum, dedicats respectivament a aspectes sociològics i antropològics dels castells, «ja estan en camí», i per al 2020 quedarà el sisè i darrer volum «miscel·lani» amb expressions artístiques lligades a aquesta tradició popular.