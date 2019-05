Dol al periodisme català per la mort als 76 anys de Montserrat Minobis

La periodista figuerenca Montserrat Minobis va morir ahir als 76 anys, segons va informar la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet. En declaracions a TV3, Bonet va detallar que Minobis no ha superat una operació quirúrgica que tenia prevista i ha mort, i va ressaltar la seva «defensa dels drets de les dones periodistes a tot el món», entre altres de les seves activitats.

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, també va informar a través del seu compte a la xarxa social Twitter de la mort i va recordar que Minobis «va ser directora de Catalunya Ràdio, degana del Col·legi de Periodistes, presidenta de la Xarxa Europea de Dones Periodistes i de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, i Creu de Sant Jordi».

Nascuda a Figueres el 1942, Minobis es va llicenciar en Filosofia i Lletres i Ciències de la Informació, va ser directora de Catalunya Ràdio (2004-2005) i professora a la Universitat Pompeu Fabra. Va començar la seva carrera periodística a Ràdio Popular de Figueres el 1961. Deu anys després es va traslladar a Barcelona i va treballar a diversos mitjans com Ràdio 4, on feia entrevistes per als programes culturals. També va treballar en el programa Miramar, de Televisió Espanyola, i va dirigir l' Informatiu matí i el Bon dia, Catalunya. Va col·laborar en mitjans escrits com l' Avui, l' Hoja del Lunes, Oriflama i Serra d'Or.

Entre els anys 1994 i 2002, Minobis també va ser presidenta de la Xarxa Europea de Dones Periodistes i de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. La seva implicació en la lluita pels drets de les dones en tots els àmbits també la va dur a crear, el 2010, La Independent, una agència de notícies centrada en notícies relacionades amb la igualtat de gènere.



Mostres de condol a les xarxes

Les xarxes socials es van omplir de mostres de condol per la pèrdua de la periodista Montserrat Minobis. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va recordar que la periodista va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi i va voler expressar el seu condol a la família, mentre que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va ressaltar que va ser una «dona, periodista i lluitadora».

També la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada la va recordar per «la forta implicació amb la lluita per a la igualtat efectiva de dones i homes». A través d'un comunicat, Balada va lamentar que la seva mort suposa que «la societat catalana ha perdut una activista amb molts anys d'experiència en la lluita feminista i amb molts projectes per a desenvolupar».

Minobis va mantenir una estreta relació amb l'Institut Català de les Dones com a activista per a la millora de la situació de les dones periodistes i la representació del gènere als mitjans de comunicació. Actualment era coordinadora del Grup de Treball de Dones i Mitjans de Comunicació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, òrgan consultiu de l'ICD.

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va lamentar a les xarxes socials que s'hagi «apagat una veu de llarga trajectòria». El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va parlar d'una «periodista de raça». La consellera Ester Capella va assegurar que amb la seva pèrdua «el feminisme, el periodisme i el país estem de dol». L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va apuntar al fet que ha estat «un referent indiscutible de periodisme compromès i feminista, que va obrir camí per les dones que vindríem després». Per la seva part, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es va ressaltar «el seu compromís cívic i el seu feminisme».

Des de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, entitat que va presidir, també van recordar la seva trajectòria. El Col·legi de Periodistes de Catalunya, on va ser degana, s'hi va referir com «una persona compromesa amb la lluita antifranquista i activista en defensa de la llengua catalana i del dret de les dones».

Altres entitats com el Sindicat de Periodistes van voler reivindicar «el seu exemple professional i el seu tarannà com a llegat per als periodistes de sempre». El SPC també va destacar en un comunicat que la notícia els ha sorprès perquè «malgrat estar jubilada, no cessava en les activitats de defensa de la professió, de la dona periodista i dels drets dels professionals de la informació».

El Consell de Govern i l'equip de direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a través del perfil de Twitter, va lamentar «la dolorosa pèrdua de qui va ser directora de Catalunya Ràdio» i van expressar el seu condol.

A més, el director de RTVE a Catalunya, Carles González, a Twitter, va definir Minobis com una «dona ferma i compromesa amb qualsevol causa social, però especialment els feminismes», i va recordar que va ser pionera durant els primers anys de RNE - Ràdio 4 i una destacada col·laboradora de TVE Catalunya.