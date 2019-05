Messi ja pot exhibir també la Creu de Sant Jordi a la seva inacabable llista de trofeus

El president de la Generalitat, Quim Torra, va lliurar ahir la Creu de Sant Jordi a 28 personalitats i 15 entitats, una edició marcada perquè un dels premiats és el futbolista Leo Messi, i perquè una altra de les inicialment guardonades, l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, hi ha renunciat.

L'acte es va celebrar a les 19 hores a l'Auditori Fòrum del CCIB de Barcelona, i Torra va estar acompanyat pel president del Parlament, Roger Torrent; la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i altres membres de l'Executiu.

El primer a rebre la Creu de Sant Jordi va ser Lluís Albert, ànima de la recuperació del patrimoni relatiu a l'escriptora escalenca Víctor Català, i que precisament ha tancat la cessió del fons documental de l'autora de Solitud perquè sigui exibit en públic a l'edifici de l'Alfolí de la Sal.

Tampoc no va trigar gaire a rebre la seva Creu de Sant Jordi Leo Messi, que es va convertir en l'estrella rutilant de l'acte, sense menystenir la resta dels premiats, entre ells tres entitats gironines. A més de les personalitats, es premien les entitats pels «serveis prestats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el plànol cívic i cultural».

Les entitats gironines guardonades en aquesta edició són la coral Capella de Santa Maria de Ripoll, la Fundació Altem de l'Alt Empordà i la Fundació Aspronis.

A l'acte hi van intervenir Torra i Vilallonga, d'una banda, i Lluís Juste de Nin i Núria Picas, per l'altra: els dos primers en nom de la Generalitat i els dos segons en nom de tots els premiats, perquè, pel seu extens nombre, no poden parlar tots en un acte que va començar a les19 hores.