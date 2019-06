El Cruïlla es convertirà en el primer festival europeu amb tecnologia 5G

El Festival Cruïlla es convertirà en el primer festival europeu a implementar la tecnologia 5G aplicada a la indústria de l'entreteniment i de la música en viu, en el marc de la iniciativa 5G Barcelona i amb la col·laboració de Mobile World Capital Barcelona, entre altres organitzacions.

Gràcies a aquesta iniciativa, els assistents a la desena edició del festival, que se celebra entre el 3 i el 6 de juliol al parc del Fòrum de Barcelona, les persones que acudeixin al festival podran experimentar què se sent en gaudir en directe d'un concert des de l'escenari, al costat dels artistes, mitjançant una experiència de realitat virtual i immersiva 360 graus.

La iniciativa s'emmarca en la voluntat del Cruïlla de «no ser el festival més gran del món, sinó el millor, posant l'accent en la millora de l'experiència de l'usuari», segons els organitzadors. Aquest projecte ja compta amb la col·laboració d'artistes com Bastille, Years & Years i Love of Lesbian, entre d'altres, que han accedit a participar en les proves d'aquesta nova tecnologia i a «compartir visualment» el seu protagonisme amb els espectadors.

Per portar a terme aquesta experiència s'instal·larà una càmera 360 graus a l'escenari principal, que prendrà imatges del concert i les transmetrà, via microantenes, a unes ulleres de realitat virtual situades a l'espai 5G, amb les quals l'espectador podrà veure en directe el vídeo i experimentar la sensació d'estar virtualment a l'escenari amb el grup. El projecte forma part d'una iniciativa per convertir la ciutat en un hub digital.