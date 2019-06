Joan Roca: «El somni no s'acaba i seguim a l'Olimp dels millors restaurants»

Dues vegades número 1 del món, vuit anys formant part del pòdium i deu apareixent entre els cinc primers llocs de la llista. La trajectòria d'El Celler de Can Roca dins l'aclamat rànquing britànic que escull els 50 millors restaurants del món l'ha projectat a l'Olimp de la cuina. I li ha valgut entrar dins el selecte grup The Best of the Best ( El millor del millor) que s'inaugura aquest 2019.

Ni el restaurant gironí ni els que han encapçalat llista alguna vegada apareixeran més en el rànquing. Ara passen a formar part d'aquest nou estadi, del Hollywood culinari. Per al xef Joan Roca aquesta distinció suposa que «el somni no s'acaba» i permet «democratitzar l'èxit» que El Celler ha viscut –i viu- perquè farà regenerar la llista dels 50 millors i posar en valor «l'excel·lència per damunt de la competitivitat i agressivitat» que marcava edicions anteriors.

Així doncs, The World's 50 Best Restaurants, la llista que anualment publica la revista britànica Restaurant Magazine, canvia de format en aquesta divuitena edició i tots aquells restaurants que hagin estat algun cop números 1 ja no formaran part del rànquing. Entren dins el nou programa The Best of the Best, en reconeixement a la seva trajectòria i excel·lència.

Un Olimp de la cuina que es presentarà oficialment avui, durant la gala anual de la revista (que aquest 2019 se celebra a Singapur). «Una comunitat de xefs» –precisa Joan Roca- on el nom d'El Celler apareixerà amb lletres d'or, al costat d'altres restaurants com l'italià Osteria Francescana, el novaiorquès Eleven Madison Park o el Noma de Copenhaguen.

El restaurant dels germans Roca ha encapçalat la llista del 50th Best en dues ocasions, el 2013 i el 2015.