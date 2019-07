Proa crearà a la tardor un nou premi de novel·la

L'editorial Proa atorgarà el mes de novembre la 1a edició d'un premi de novel·la que aspira a contribuir a la «renovació» del panorama literari català i que, dotat amb 40.000 euros, estarà apadrinat per l'escriptor Jaume Cabré, va anunciar ahir Emili Rosales, que defensa el nou guardó com un espai d'aposta per la «qualitat literària» d'una obra inèdita, que es posarà a la venda la setmana següent de donar-se a conèixer. El professor de la UdG Xavier Pla formarà part del jurat.