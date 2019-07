Trobades d'Animadors de Cant al Monestir de Montserrat

Assaig dels animadors de cant als locals parroquials. t. animadors cant

Provinent de parròquies, laics, amb grans coneixements musicals o sense, tots són benvinguts a les Trobades d'Animadors de Cant per a la litúrgia de Montserrat. Amb l'objectiu de difondre la cultura, la litúrgia i la música, a l'Abadia de Montserrat l'any que ve farà 50 anys que se celebren durant cada estiu tres jornades d'aprenentatge musical litúrgic. «El principal eix del curs és cantar, aprendre repertori i tècnica vocal, el segon se centra més en la direcció de cant», ens explica el germà Andreu Martínez.

Les trobades se segueixen duent a terme igual com ho feien el 1970, quan per primer cop P. Gregori Estada va organitzar un trobament amb la finalitat de promoure el cant per a la litúrgia en català a través del contacte personal d'animadors i l'estudi del cant per formar la gent de les parròquies.

Aquestes Trobades, continuadores d'uns cursos de cant gregorià i litúrgic realitzats a Montserrat, estan obrerts a tothom: clergues, religiosos i laics; homes i dones, i gent jove i gent més gran. «A les trobades s'hi pot venir des dels 17 anys. Actualment a la jornada de cant d'aquesta setmana hi ha una persona amb 90 anys», afirma Andreu Martínez.

«La de gent que ve a les trobades és molt variada, hi ha gent que només ve per poder passar una setmana cantant i coneixent gent nova i noves maneres de treballar, i d'altres que desitgen ajudar a les seves parròquies a fer un pas endavant», segueix Martínez.

Aquest és el cas de Glòria Coll, de Celrà, que participarà pròximament per primer cop a les Trobades d'estiu: «El meu objectiu principal és recordar el cant i ajudar la meva parròquia a tirar endavant, ja que som molt poca gent». Coll es mostra molt il·lusionada per viure «l'experiència espiritual» a Montserrat i creu que «li seran de molta ajuda personal aquests sis dies de desconnexió».

El mossèn Joan Baburés, membre de la comissió organitzadora de les trobades, rector de la parròquia de Sant Fèlix de Girona i mestre de les cerimònies de la Catedral, explica que «a part de la formació que s'ofereix, viure amb la comunitat dels monjos, seguir les seves pregàries i que a més es realitzi a un lloc tan especial com ho és Montserrat, fa que l'experiència sigui molt màgica».

Baburés va ser també l'organitzador de dues de les trobades generals que s'han realitzat a les comarques gironines, la de Girona el 1995, i la de Banyoles del 1984.

«Aquestes trobades generals es fan a la tardor, duren un cap de setmana i cada any les fem a poblacions diferents per poder acostar-nos al màxim nombre de parròquies», explica el germà Andreu Martínez. L'any passat la 37a trobada general va dur-se a terme a Lloret de Mar i enguany es realitzarà a l'octubre la parròquia de la Verge de Núria, Barcelona.

Les jornades a les Trobades d'estiu combinen el treball intens de la veu amb l'estudi de repertori, classes de direcció, assistència als oficis litúrgics dels monjos del monestir, formació sobre temes litúrgics, eclesials o musicals, un dia de sortida i d'esbarjo, i algunes cantades a les places del poble.

Els curs dura un total de sis dies i se'n realitzaran tres durant l'estiu, el primer curs, dirigit per Montserrat Lluveras, finalitza avui, però el 29 de juliol s'inicia la segona jornada amb el director Albert Pàmies al capdavant. L'últim curs de l'estiu té el seu tret de sortida el 12 d'agost i serà dirigit per Marc Díaz.