Troben una diana terapèutica per a la malaltia de Kennedy i el càncer de pròstata

Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han identificat una possible diana terapèutica per a la malaltia de Kennedy, una malaltia minoritària per a la qual no existeix cap tractament. Els resultats també podrien ser útils en la recerca d'un tractament per al càncer de pròstata resistent a la castració, causant d'unes 30.000 morts a Europa. La diana serien unes proteïnes que s'uneixen a altres proteïnes per ajudar al seu correcte plegament. L'activació d'aquesta xaperona, provada en ratolins, disminueix la formació d'agregats del receptor d'andrògens, que donen lloc a atròfia muscular en pacients amb malaltia de Kennedy.