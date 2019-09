Onze dones més acusen el tenor Plácido Domingo d'assetjament sexual

Un total d'11 dones més han acusat Plácido Domingo d'assetjament sexual després de les denúncies que diverses dones van realitzar a l'agost sobre el comportament inadequat del tenor espanyol. Segons recull l'agència nord-americana The Associated Press, una de les cantants que ara se sumen a les acusacions és Angela Turner Wilson, una professora de 48 anys que, segons ha denunciat, va ser assetjada per Plácido Domingo quan tenia 28 anys. Tal com ha relatat, abans de la representació de l'obra El Cid, el tenor espanyol li va tocar els pits al camerino, cosa que, en paraules de la cantant, li va doldre.

En aquesta línia, Melinda McLain, coordinadora de producció a l'Òpera de Los Angeles per a les temporades inaugurals entre 1986-1987 i també va treballar a Houston Grand Opera amb Domingo, ha assenyalat que en aquella època es va assegurar de no ajuntar Domingo en sales d'assaig només amb joves cantants, fins i tot quan ell mateix ho sol·licitava. Amb aquests «elaborats plans» mantenien el cantant allunyat de les cantants, alhora que també intentaven convidar la dona del tenor, Marta Ornelas, a les festes perquè d'aquesta manera «ell es comportava».

Les onze denúncies se sumen a les altres nou que van sortir a la llum el passat mes d'agost, de les quals només una sortia de l'anonimat: la mezzosoprano Patricia Wulf, que va cantar amb Domingo a l'Òpera de Washington.