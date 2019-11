L'OMS insta a apostar per la prova ràpida de diagnòstic del VIH

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va emetre ahir una recomanació en què insta als seus països membre a utilitzar la prova ràpida de VIH en detriment dels mètodes tradicionals, com les proves de Western Blot i Line Immunoassay, ja que fa el diagnòstic «més accessible i redueix els temps d'espera». Després de fer un «rigorós» anàlisi de l'última evidència científica disponible i dur a terme una revisió sistemàtica dels mètodes de diagnòstics actuals, l'OMS ha conclòs que les proves ràpides de VIH «són menys costoses i condueixen a resultats més ràpids i precisos».

«Les proves ràpides de VIH salven vides, al fer que aquestes siguin més accessibles i reduir els temps d'espera. Si la prova és positiva, llavors el tractament ha de seguir tan aviat com sigui possible, si la prova és negativa, llavors hi ha la oportunitat de rebre consells sobre els passos a seguir per evitar futures infeccions, com a profilaxi prèvia a l'exposició i usar preservatius. De qualsevol manera, les proves són el punt de partida de l'atenció sanitària», ha comentat el coordinador de Malalties Transmissibles d'OMS / Europa, Masoud Dara.

En aquest sentit, l'organisme sanitari internacional adverteix que el diagnòstic tardà de VIH segueix sent un «repte» a la majoria dels països de la regió europea de l'OMS: segons les estimacions, només el 82% de les persones que viuen amb VIH en aquesta zona són conscients de la seva situació. Aquesta xifra es redueix als països d'Europa de l'Est, només el 74 per cent coneix la seva situació.

«És vital que les persones que viuen amb el VIH sense saber-ho se sotmetin a la prova i rebin tractament antiretroviral sense demora» conclou l'organització en el seu darrer informe.