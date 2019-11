Rosalía regna als Grammy Llatins amb cinc guardons

Rosalía es consolida com a fenomen musical a escala internacional regnant a la gala dels Grammy Llatins a Las Vegas, que es va celebrar la matinada de divendres. El segon disc de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, El mal querer, es va endur cinc de les set estatuetes a les quals aspirava a la cerimònia de la indústria de la música llatina.

La cantant catalana va guanyar el premi de millor àlbum de l'any, millor àlbum vocal de pop contemporani, millor disseny d'empaquetat i millor enginyeria de gravació per la producció del Guincho, que també es va emportar juntament amb Rosalía el premi a millor cançó urbana pel single Con altura. L'artista no es va imposar en la categoria de millor cançó de pop per Pienso en tu mirá i millor enregistrament de l'any per Aute couture.

«Com a músic no hi ha res que et doni més orgull que un Grammy, és el millor que et pot passar», va dir Rosalía en pujar a recollir un dels seus premis.

Un altre dels triumfadors de la nit va ser Alejandro Sanz, qui ha guanyat tres premis Grammys per l'enregistrament de l'any i millor cançó pop -gràcies a Mi persona favorita, al costat de Camila Cabello- i el de millor vídeo musical versió llarga per Lo que fui es lo que soy.