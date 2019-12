Manel no fa rebaixes

Música. Amb les entrades esgotades de feia dies, la presentació a La Mirona de Salt del nou disc de Manel, «Per la bona gent», va confirmar que l'expectació generada no era en va. El xou, de dues hores, va repassar en el marc de Temporada Alta els nous temes sense oblidar els anteriors.

n ple Black Friday, Manel no va fer rebaixes. Perquè a La Mirona ho van donar generosament tot, davant d'un públic entregat que havia esgotat amb molta antel·lació les 1.800 localitats disponibles. En Per la bona gent, el nou treball del grup, i ja s'ha escrit massa cops, Manel fa un pas més en l'experimentació de noves sonoritats i això, si al disc ja funciona, en directe explota amb una contundència brutal. Però no només entren per les orelles, els Manel, perquè despullats d'efectismes a l'escenari, la il·luminació a contrallum, amb tons vermellosos, blancs i blaus, fa créixer el poder hipnòtic del conjunt, aclamat per un públic capaç de corejar ja, fins i tot, les noves cançons.

Formigues va ser el tema que va obrir el concert, una declaració d'intencions sobre el camí que han obert en l'electrònica, amb Guillem Gispert perdent la por a moure's i ruixant amb dos aerosols el públic. L'evolució del grup també va per aquí, no és només d'estil, perquè si abans Manel era una proposta d'Auditori per veure còmodament assegut (així havien sigut fins ara els anteriors recitals d'ells a Girona), ara busquen fer suar platees a peu dret. Del nou disc els temes més aclamats van ser Per la bona gent i Boy band. Dels antics, passats pel nou filtre, Teresa Rampell, Les cosines i Jo competeixo, sense oblidar les tres últimes de la nit, Sabotatge, Boomerang i Benvolgut.