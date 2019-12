Dinar de Nadal de persones grans en situació de soledat i voluntaris

Al voltant de 70 ciutadans, entre voluntaris i persones grans, es van trobar ahir a l'EspaiCaixa Girona per celebrar el Nadal plegats amb un dinar inèdit. Adreçat a voluntaris, com a reconeixement de la seva tasca, hi van participar també les persones grans que formen part del programa Sempre Acompanyats, impulsat per La Caixa, Creu Roja i l'Ajuntament de Girona. Més enllà de l'aperitiu nadalenc, que s'ha dut a terme per primer cop a Girona, els assistents van gaudir d'un concert d'havaneres i la sessió d'un cinefòrum amb la pel·lícula Love Actually.