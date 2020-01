David Trueba traça una mirada a la immigració amb la seva nova pel·lícula

El director David Trueba estrenarà aquest 2020 la seva nova pel·lícula A este lado del muro traçant una nova mirada cap a la immigració. Per interpretar el personatge d'un jove migrant, Trueba creia que li faltava la visió d'algú que «hagués viscut la peripècia d'aconseguir arribar fins a Espanya». Per això, el cineasta es va posar en contacte amb Mohamed Zidane Barry, un jove de 21 anys de Guinea assentat a Madrid i que l'any passat va fer de Rei Baltasar a la cavalcada del seu barri: Hortaleza. Zidane va abandonar el seu país el 2008 després de l'assassinat del seu pare per motius ètnics i va arribar a Espanya saltant la tanca de la frontera a Ceuta.