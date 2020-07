Aprofita l'estiu

Som en ple estiu, enguany amb el desig d'aprofitar-lo a fons, després de l'experiència del confinament pel covid-19. Alguns fareu uns dies de vacances; d'altres continueu treballant esperant els dies de festa; n'hi ha que esteu servint de moltes maneres els qui ens visiten; i també hi ha els que esteu jubilats del treball laboral però assumint altres responsabilitats... I no oblidem els qui esteu en atur per manca de treball, amb tot l'estrès que això comporta.



Ofereixo aquesta reflexió amb el desig que us ajudi a «viure» amb intensitat i profit aquests mesos.



Pensa en tu mateix



Sí, cal pensar en cadascun de nosaltres, i no per una actitud egoista, sinó per autoestima i perquè en tenim necessitat.



La feina de cada dia, les responsabilitats familiars i altres que s'hagin assumit en l'àmbit de les institucions provoquen que la vida personal agafi un ritme accelerat. Sovint no es té temps per descansar, per reflexionar sobre la pròpia vida i la dels qui ens envolten, per pregar, llegir i asserenar-se amb activitats de lleure o aficions personals. És veritat que potser hem viscut uns mesos d'inacció per l'epidèmia, però aquesta situació també fatiga.



Procura «aturar el rellotge», cercar algun espai de solitud i silenci per pensar en tu, en els teus sentiments, en les teves decepcions, en les teves alegries... Adreça't a Déu per comunicar-li el que vius, per demanar el que necessites; per queixar-te, si s'escau; per cercar què t'ofereix i què et demana, llegint alguna narració bíblica, molt especialment del Nou Testament.



Llegeix algun llibre o articles que ajudin a entendre el moment que vivim, o pel simple plaer de llegir. Escolta música... deixant de banda altres missatges de distracció que arriben a cada moment per la xarxa digital. Valora tot allò que t'ajudi a mantenir la serenor, l'equilibri i a «redescobrir-te novament com a persona».



A més, aquesta actitud és del tot necessària per pensar més en els altres, per fer atenció a aquells que fan camí al nostre costat.



Pensa en la teva família



Durant «el curs» certament que es viu en família, però sovint el ritme [...] (extret del Full Parroquial).