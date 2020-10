Mainat té dues causes obertes per violència masclista arran de denúncies de la seva dona

El productor Josep Maria Mainat té dues causes obertes per violència masclista arran de denúncies presentades per la seva dona, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La primera causa, que és de mitjans de juliol, està oberta per un delicte de coaccions. En aquest procediment es va denegar l'ordre de protecció sol·licitada. La dona va presentar-la poc després de ser detinguda per intentar matar el seu marit. Segons Rac 1, Àngela Dobrowolski reconeix en la pròpia denúncia que el seu marit no la maltracta. La segona causa és de mitjans de setembre i està oberta per un delicte lleu de lesions. No es va demanar cap tipus d'ordre de protecció. Totes dues segueixen obertes i en fase d'investigació.