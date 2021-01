La paraula de déu, proclamada i escoltada

Per voluntat del papa Francesc, el tercer diumenge de durant l'any litúrgic ha quedat instituït com a diumenge de la Paraula de Déu.

Aquest diumenge, doncs, està dedicat a la celebració, reflexió i divulgació de la Paraula de Déu.

La resolució n. 48 del Concili Tarraconense demana que cada fidel cristià escolti, llegeixi, mediti, celebri i pregui amb la paraula de Déu per viure la seva força transformadora en plena obediència de fe al Senyor, sota el guiatge de l'Esperit Sant, dins de la gran Tradició de l'Església i de la interpretació autèntica del magisteri (Resolució n. 48).

És important fer atenció i concretar aquests verbs: escoltar, llegir, meditar, celebrar i pregar.

Escoltar

Certament cal escoltar molt atentament la Paraula de Déu quan es proclama en les celebracions de l'Eucaristia, dels sagraments, en les celebracions de la Paraula, en la celebració de les exèquies, en pregàries comunitàries. Per

facilitar l'escolta, cal en primer lloc una proclamació clara i

entenedora, i, també, l'atenció per part dels oients.

Cal fer una crida als responsables de les celebracions i als lectors perquè prèviament hagin llegit i entès el que proclamaran. Si no és així, no es faran entendre. També cal que la Paraula sigui proclamada pausadament, com si fos el primer cop que els fidels l'escolten. A més, cal ajustar bé el so de la megafonia. Sovint, malauradament, se sent la persona que parla però no s'entén gaire bé el que diu.

És molt important la participació dels fidels en els diversos ministeris, però no tothom té prou qualitats per aconseguir una lectura entenedora. Escollir i preparar els lectors és una condició essencial per poder escoltar la Paraula de Déu.

Llegir

No n'hi ha prou d'escoltar un cop a la setmana la Paraula. Cal llegir-la [...] (extret del Full Parroquial).