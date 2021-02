El papa prega per les víctimes de violència

El papa Francesc ha ofert una pregària per a totes les dones que pateixen algun tipus de violència:«Preguem per les dones que són víctimes de la violència, perquè siguin protegides per la societat i perquè el seu patiment sigui considerat i sigui escoltat per tots».

Segons ha informat el bisbat de Girona, aquesta és la intenció del papa Francesc per aquest mes de febrer, que difon la Xarxa Mundial d'Oració del Papa a través de la iniciativa multimèdia El Vídeo del Papa. «Avui continua havent-hi dones que pateixen violència. Violència psicològica, violència verbal, violència física, violència sexual. És impressionant el nombre de dones colpejades, ofeses, violades», explica Francesc. I també afegeix: «Les diferents formes de maltractaments que pateixen moltes dones són una covardia i una degradació per a tota la humanitat. Per als homes i per a tota la humanitat».

D'altra banda, el pontífex també assenyala que «els testimonis de les víctimes que s'atreveixen a trencar el seu silenci són un crit d'auxili que no podem ignorar». «No podem mirar a una altra banda», afirma.