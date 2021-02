Loles León carrega contra Victoria Abril després del seu negacionisme: «Ni el pas dels anys li treu la ximpleria»

Els comentaris negacionistes de Victoria Abril continuen portant cua. L'actriu va centrar la seva roda de premsa pel seu guardó d'honor en els Premis Feroz a criticar les mesures sanitàries contra la pandèmia, que va definir com "plandemia" i "coronacirc". A més, va posar en dubte l'efectivitat de les vacunes i va afirmar que s'està utilitzant a la població com a "conillets d'indies", guanyant-se així nombroses crítiques a les xarxes socials, tant de gent anònima com de rostres coneguts.



Una d'aquestes famoses que no ha dubtat a carregar contra la intèrpret ha estat Loles León. L'actriu de 'La Que Se Avecina' va ser coprotagonista de la pel·lícula '¡Átame!' d'Almodóvar al costat d'Abril. Després de les seves paraules, León no va dubtar a criticar-la en una publicació a Instagram.





Como presidenta de @PremiosFeroz debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de @AbrilVictorina sobre el #COVID19. Seguimos trabajando por unos #Feroz2021 y una cultura segura https://t.co/VeeBbvTfSn — María Guerra (@maguerram) February 25, 2021