La reina Isabel respon amb un missatge conciliador a Enric i Meghan

El Palau de Buckingham ha sortit aquest dimarts del seu mutisme i ha replicat als ducs de Sussex, Enric i Meghan, amb un missatge conciliador en el qual ha assegurat que abordarà les "preocupants" acusacions de racisme i maltractament psicològic que aquests van fer en una entrevista als Estats Units.

Entre la pau i la guerra, la reina Isabel II sembla haver triat la pau. La casa reial es trobava sota forta pressió per a respondre a les acusacions contra la família reial, un escàndol que amenaça de sumir a la monarquia en la seva pitjor crisi en dècades.

Encara que des de certs sectors monàrquics es reclamava a palau reaccionar amb fúria contra unes al·legacions que es van dirigir en la seva majoria a persones sense identificar, el breu missatge difós a mitjan tarda tracta de tapar l'hemorràgia més que de tirar sal a la ferida.

Només 61 paraules. Les suficients per a intentar demostrar l'empatia que precisament la parella assegurava no trobar a la Casa dels Windsor.

"Tota família s'entristeix de conèixer en la seva plena dimensió els durs que han estat aquests últims anys per a Enric i Meghan", així comença el comunicat, que serà probablement la primera i última manifestació oficial sobre el tema.

La demolidora entrevista que Enric i Meghan van concedir a Oprah Winfrey ha commocionat al Regne Unit, en particular l'afirmació que un membre de la família reial va inquirir sobre quin seria el color de la pell del fill de la parella, Archie, abans que naixés.

Isabel II, de 94 anys, reconeix en el missatge que "els problemes plantejats, especialment el de la raça, són preocupants", i es compromet al fet que es prendran "molt de debò i seran tractats per la família en privat".

Pesi al to conciliatori, la reina es guarda d'advertir que "alguns records (sobre el succeït) poden variar", una manera de qüestionar que les acusacions siguin totalment precises.

El Palau de Buckingham, que assegura parlar en el seu missatge en nom de la reina, culmina recordant que "Enric, Meghan i Archie sempre seran membres molt estimats de la família reial".

En l'entrevista, gravada a Los Angeles, on resideixen, els ducs van explicar detalladament els motius que els va portar a apartar-se de la monarquia fa un any, així com els pensaments suïcides de Meghan Markle i la falta d'ajuda per part de la família reial.

Escàndols a palau

Isabel II ha hagut d'afrontar molts escàndols amb la seva família en les seves gairebé 70 anys de regnat, com la crisi matrimonial dels prínceps de Gal·les el 1992, però la polèmica entorn dels ducs de Sussex va més enllà de problemes familiars en abordar el racisme.

Meghan Markle, que és mestissa, es va sentir víctima de continus atacs racistes per part dels tabloides sensacionalistes i d'una monarquia massa encotillada per al segle XXI, però que representa a diversos països de la Mancomunitat Britànica de Nacions (Commonwealth) amb poblacions de diferents races.

Alguns periòdics comparen aquesta crisi amb l'abdicació del rei Eduard VIII el desembre de 1936, per a casar-se amb la divorciada estatunidenca Wallis Simpson, en el que va suposar el punt més baix d'una institució amb més de mil anys d'història.

El pare de la duquessa nega que la família reial sigui racista

Thomas Markle, pare de la duquessa de Sussex, amb la qual no manté vincle, va admetre sentir-se "decebut" per l'entrevista i va negar que la família reial britànica sigui racista.

La relació entre tots dos es va trencar després que Thomas Markle parlés amb la premsa abans de les noces de la parella, celebrades el 2018 al castell de Windsor (als afores de Londres).

"Tinc un gran respecte pels 'royals' i no crec per res que la família reial sigui racista. No crec que els britànics siguin racistes", va insistir el pare de Meghan en declaracions a la cadena ITV.

"Estimo molt a la meva filla. D'haver sabut que tenia problemes psicològics, l'hagués secundat", va afegir.

Però l'ona expansiva de l'entrevista ha anat més enllà dels murs de palau. Precisament el periodista que va conversar amb el pare de Meghan, el popular presentador Piers Morgan, va anunciar a última hora d'avui que deixa la seva feina al matinal d'ITV Good Morning Britain després de les crítiques rebudes per la seva cobertura.

El regulador de mitjà Ofcom va rebre més de 41.000 queixes d'espectadors pels comentaris abocats per Morgan, qui va assegurar "no creure una sola paraula" del que la duquessa de Sussex havia relatat a Oprah Winfrey i es va enfrontar en directe a l'"home del temps" en el seu programa per aquesta raó.

El canal privat va assenyalar en un comunicat que "després de mantenir converses amb ITV, Piers Morgan ha decidit que és el moment d'abandonar Good Morning Britain".

Morgan és un dels rostres més coneguts de la televisió britànica i es caracteritza pels seus forts i controvertides opinions i pels seus atacs sobre els ducs de Sussex.