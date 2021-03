Què diuen els àudios d'Iker Casillas a una amiga que podrien haver desencadenat la ruptura amb Sara Carbonero?

Els motius que han portat a Iker Casillas i Sara Carbonero a separar-se només els coneixen ells. Però en les últimes hores han sortit a la llum uns àudios de l'exporter a una amiga que podrien ser el detonant per a acabar la relació. Què diuen aquests missatges? És la pregunta del milió. Per temes legals no es pot reproduir, però els qui els han escoltat llancen una mica de llum sobre aquest assumpte.



Una amiga íntima de l'excapità del Reial Madrid ha fet arribar a la premsa del cor uns missatges en els quals Iker s'obria sentimentalment i explicava com es trobava la seva relació. El to de la conversa era d'absoluta confiança, fins al punt que Casillas diu viure una situació "asfixiant". "Hi ha una situació de gelosia, d'egoisme€ Iker també justifica actituds de la seva vida per alguna cosa que li va ocórrer en la joventut però el més cridaner és com ell es qualifica a si mateix, en negatiu", va comentar Terelu Campus en el programa "Viva la vida" després d'escoltar els missatges. I afegeix: "Hi ha dolor, ens mostra el difícil que ha estat la situació amb la maçada que s'emporta Iker quan li dóna un infart i al molt poquet temps a Sara li ocorre això".





, però no hi ha males paraules. El que és clar és que a Casillas li han jugat fent públics aquests missatges i que aquestAquests últims dies, després del comunicat de tots dos per a confirmar la fi de la seva relació, se'ls ha vist per separat. Ell està a Sevilla, tal com ha compartit en les seves xarxes socials. Una imatge a la qual ha reaccionat la germana de Sara Carbonero deixant el següent missatge "careta d'interessant". Al que ell ha respost: "És la flor del taronger...".Després de la ruptura, Sara es quedarà en el domicili conjugal amb els fills de la parella. Ell podrà gaudir de la casa dels seus somnis en el número 18 de Pintor Rosers.