Viacrucis teatralitzat a la parròquia de Sant Pau de Girona

La parròquia de Sant Pau de Girona acull dues representaicons teatrals del ViaCrucis a càrrec del grup Noranta escalons. La primera va tenir lloc dijous passat, mentre que la següent es farà dijous vinent, 25 de març, a les set de la tarda.

Segons explica un dels promotors del projecte, Carlos Palos, a través de monòlegs es donen a conèixer tres figures positives -la Mare de Déu, Verònica i Simó de Cirene, l'home que va ajudar Jesús a portar la creu-, i tres de negatives: Judes, Pilat i Llucifer.

El grup teatral, format per unes vuit persones que viuen Girona i rodalies, ha agafat el nom dels 90 esglaons que hi ha a les escales de la Catedral de Girona. Malgrat que és un grup nou que representa per primera vegada el Viacrucis, ja tenen experiència amb alguns espectacles teatrals: per exemple, han fet representacions de titelles (amb aforament reduït per la Covid) davant la Porta dels Apòstols de la Catedral.

Forta tradició catalana

En el Viacrucis teatralitzat, el seu objectiu és aprofundir, a través dels monòlegs, per poder entendre «la profunditat dels passatges». «La història de la passió és la més cruenta de la història de la humanitat», assenyala Carles Palos, que recorda que, alhora, és «de molta tradició catalana».