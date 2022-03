Madonna sempre sorprèn amb la seva excepcional forma física. La cantant segueix una estricta dieta i un exigent entrenament que permeten que, als seus 63 anys, mantingui una figura tonificada i continuï demostrant una admirable agilitat a l'hora de ballar sobre l'escenari.

Sempre ha semblat que el temps no passi per a la intèrpret de ‘Material Girl’. Tot i això, durant els últims anys, l'artista s'ha sotmès a diverses cirurgies plàstiques, i ha estat el seu últim pas pel quiròfan el que ha provocat que alguns dels seus seguidors a les xarxes socials lamentessin que l'estrella del pop hagi sobrepassat els límits dels retocs estètics.

Alguns dels comentaris compartits en el seu perfil eren especialment crítics amb el nou aspecte de la cantant: “No hi ha necessitat de tants filtres i operacions, recorda qui ets.”, “Quin cirurgià ha aprovat aquestes últimes intervencions? La teva barbeta és humanament impossible d'aconseguir.”, “Madonna realment ha d'odiar mirar-se al mirall i veure a una dona de 63 anys… És molt trist. (…) Realment detesta a la gent gran.”

S'estima que només aquestes últimes intervencions li haurien suposat una despesa de més de 20.000 euros, però la llista d'operacions que els experts poden identificar en el cos i rostre de Madonna és molt més extensa. Les més notòries són: Un lífting frontal complet, per aixecar i estirar la pell del coll, la cara i el front. Una cirurgia de les parpelles, o blefaroplàstia, per eliminar l'excés de pell i les bosses als ulls. Farciments amb àcid als seus llavis i algunes aplicacions de bòtox per acabar amb les arrugues. Una rinoplàstia amb la qual ha aprimat el seu tàbic i elevat la punta del nas. Una queloplàstia, que consisteix a elevar el llavi superior escurçant la distància entre la punta nasal i l'arc de cupido. La tècnica coneguda com a cantopèxia, usada per esquinçar la mirada. Uns retocs al mentó. I una bichectomia, amb la qual es retira part del volum de les galtes per a ressaltar els pòmuls.

El gener passat, l'artista compartia una fotografia a través d'Instagram que ja va generar molt d'enrenou entre els seus seguidors. En aquesta ocasió, el que va cridar l'atenció dels seus fans va ser les seves voluminoses natges.

Molts afirmen que Madonna s'ha obsessionat amb la cirurgia estètica i que aquestes intervencions acabaran per destrossar el seu aspecte. No obstant això, ella, que en nombroses ocasions ha defensat la necessitat d'estimar-se a un mateix, no ha realitzat cap comentari sobre aquest tema i sembla decidida a continuar vivint la seva vida a la seva manera.