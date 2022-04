Hi ha una rutina que mai falla els dimecres: matinar i anar al quiosc a buscar la premsa del cor. Aquesta setmana, les revistes no defrauden, sobretot ‘¡Hola!’ que mostra les fotografies definitives que confirmen la relació d’Iñaki Urdangarin, amb Ainhoa Armentia. Les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez han tractat llargament l’assumpte al capítol 7 del vídeopodcast ‘<strong>Mamarazzis</strong>’ i han deixat dues preguntes en l’aire: ¿Per què s’entossudia l’exduc de Palma a assegurar al seu entorn que volia reconciliar-se amb la infanta Cristina? I, una més pregunta més canalla: ¿Les infidelitats prescriuen?

Les expertes de la premsa del cor també han respost sobre la ruptura d’Antonio David amb la periodista Marta Riesco. L’exguàrdia civil ha celebrat el seu aniversari amb magnificència, com si no tingués el cor trencat.

Fa i Vázquez han desmentit que Belén Esteban i Riesco arribessin a les mans, tal com s’especulava, però han confirmat que van discutir en públic.

Luis Medina s’escapa

Luis Medina ha abandonat Espanya de manera precipitada després de ser imputat per estafa, blanqueig i falsedat documental per cobrar una milionària comissió per portar material sanitari defectuós a Espanya durant la primera onada de la pandèmia.

S’ha fugat deixant 247,26 euros al banc, per la qual cosa el jutge no pot embargar-li els milions que va cobrar pel ‘pelotazo’ de les mascaretes. L’empresari, fill de Naty Abascal, ha de declarar davant del jutge el 25 d’abril i les ‘Mamarazzis’ donen per fet que complirà el seu deure, però l’escàndol ha sigut un dels temes estrella del videopodcast d’aquest dimecres.

Espeternecs del divorci entre Christian Gálvez i Almudena Cid

El de Medina no és l’únic escàndol que fa setmanes que dura: Les ‘Mamarazzis’ continuen fent-se ressò de tot el que envolta el divorci de Christian Gálvez i l’exgimnasta Almudena Cid.

Després que la mare d’ella posés verd el presentador i el qualifiqués de mentider, ara assegura que tots dos estaven intentant ser pares just abans que ell iniciés una relació amb la periodista Patricia Pardo. En cas de ser així, es desmuntaria el motiu de la seva separació: la negativa de Cid de ser mare, tal com es va dir al seu dia.

Això i més han tractat aquest dimecres Lorena Vázquez i Laura Fa en el capítol 7 de ‘Mamarazzis’. No et perdis la millor informació del cor explicada de manera rigorosa, però amb toc de sentit de l’humor.