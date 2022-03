El ‘videopodcast’ setmanal ‘Mamarazzis’, protagonitzat per Laura Fa i Lorena Vázquez, ha emès el seu segon episodi aquest dimecres. Com en la seva estrena de la setmana passada, Fa i Vázquez han repassat les portades de les revistes del cor i les últimes notícies de les ‘celebrities’ del panorama nacional i internacional.

En 30 minuts, les ‘mamarazzis’ han posat el seu focus d’atenció en la presentadora Paz Padilla, que la setmana passada va ser acomiadada per Mediaset. Padilla ha visitat Barcelona per presentar l’obra de teatre ‘El humor de mi vida’ que representarà al Teatre Apolo a l’abril i que és la versió teatral del llibre que la humorista va escriure. «M’asseguren que Paz Padilla està missing, que no agafa el telèfon a ningú», ha explicat Vázquez. «S’havia compromès amb un programa de televisió per fer una entrevista i finalment ha dit que no», ha afegit. «A mi tampoc m’agafa el telèfon», ha admès Fa.

Les periodistes del cor han tractat l’exclusiva que ha donat Concha Velasco a la revista ‘Semana’. L’actriu de 82 anys, retirada dels escenaris des del setembre de l’any passat, ha explicat que viu en una residència de gent gran des de fa unes setmanes. «Que ningú es preocupi per Velasco. Ella mateixa ha donat l’exclusiva a la revista explicant la seva experiència. Ella és molt d’amortitzar tot el que fa en la vida. I bé que fa, ja que el seu exmarit Marsó la va deixar arruïnada», ha defensat Vázquez. «Ha hagut de treballar com una burra», ha concretat Fa.

La parella sorpresa del panorama nacional, formada pel presentador de televisió Christian Gálvez i la periodista Patricia Pardo, surten a totes les revistes per les demostracions d’amor públiques que es processen. «Ningú s’ho esperava», ha reconegut Vázquez. La declaració pública d’amor que Gálvez va fer durant el seu programa de ràdio tampoc ha passat desapercebuda per les dues periodistes del cor. Fa ha explicat que l’exdona del presentador, l’exgimnasta Almudena Cid, «està emprenyadíssima» i «molt decebuda» amb tot el que està passant.

L’anunci del rei emèrit Joan Carles I de tornar Espanya de visita no ha escapat a l’opinió de ‘Mamarazzis’, així com la visita d’Iñaki Urdangarín a Barcelona al costat del seu fill. També s’han fet ressò de les dues noves relacions amoroses que publica la revista ‘Hola’: Nieves Álvarez i un empresari libanès, i Andrés Valencioso i la model de Victoria’s Secret Candice Swanepoel.

¿On puc veure’l i escoltar-lo?

El ‘videopodcast’ s’emet cada dimecres de 14.30 a 15 hores al canal oficial d’Instagram d’El Periódico de Catalunya i es pot escoltar també a les principals plataformes de ‘podcasts’, com ivoox i Spotify.