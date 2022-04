Si és dimecres, és dia de ‘Mamarazzis’. I avui Lorena Vázquez i Laura Fa portaven les pistoles ben carregades perquè la Setmana Santa ha donat per a molt. Sobretot per a la família reial, que ha sigut el tema central del capítol 8 del videopodcast que s’emet cada dimecres en directe (14.30 hores) a Instagram i Facebook.

Vázquez i Fa han comentat les polèmiques fotos del rei emèrit Joan Carles I a Abu Dhabi amb les infantes Cristina i Elena i els seus fills. Sobre la primera que va distribuir divendres Europa Press amb el permís de la Zarzuela, no només pesava l’ombra de la polèmica visita de la família reial als Emirats Àrabs, sinó un possible muntatge fotogràfic.

Hores més tard, i davant la polèmica suscitada per un suposat retoc, l’entorn del rei emèrit va remetre a Europa Press una altra foto de la visita dels seus familiars a Abu Dhabi per concloure l’enrenou que es va aixecar a les xarxes socials.

Però el repàs de la família reial no ha quedat allà. La princesa Elionor va tornar de Gal·les per passar la Setmana Santa a Espanya i va reprendre la seva agenda oficial. En concret, va visitar juntament amb els reis Felip VI i Letizia i la seva germana, la infanta Sofia, un centre de refugiats de Madrid. A més, l’hereva de 16 anys, va acudir a la festa sorpresa d’aniversari de Paloma Rocasolano, la mare de Letizia. Però, no va anar-hi sola, sinó amb un amic «especial», han informat les ‘Mamarazzis’. ¿Qui és aquest amic misteriós? ¿Potser té nòvio la princesa Elionor?

El viatge de Luis Medina a l’illa de Tavira

Se sabia que Luis Medina havia abandonat Espanya per la polèmica del ‘pelotazo’ de les mascaretes a l’Ajuntament de Madrid. Va cobrar una comissió d’un milió d’euros per portar material sanitari defectuós durant la primera onada de la pandèmia. A l’espera que declari davant el jutge el 25 d’abril, Medina ha buidat els seus comptes i el jutge no els pot embargar perquè només hi ha 247 euros.

Les ‘Mamarazzis’ han indicat que el fill del duc de Feria i Naty Abascal se n’ha anat a passar uns dies amb la seva mare a l’illa de Tavira, situada a l’Algarve portuguès. El destí escollit té 11 quilòmetres de platges de sorra blanca i aigües cristal·lines.

L’amor i desamor dels famosos

Laura Fa i Lorena Vázquez també han tractat sobre el cor de les ‘celebreties’. En concret, han parlat de dues possibles ruptures: la de Laura Matamoros i la seva parella, Benji, i la d’Anna Ferrer, filla de Paz Padilla, i el seu nòvio Iván.

No obstant, no tot són males notícies per als nostres famosos. Sara Carbonero té nova il·lusió: el cantant i productor musical Nacho Taboada. D’altra banda, la filla de Blanca Romero, Lucía, també està de nou enamorada. Aquesta vegada d’un futbolista de l’Sporting de Gijón. Descobreix el nom del jugador que ha robat el cor a l’ex del pilot del MotoGP Marc Márquez en el capítol 8 de ‘Mamarazzis’.