El 17 de maig se celebra el Dia Mundial del Reciclatge per a conscienciar a la població sobre la importància de tractar els residus com corresponen per a protegir el medi ambient. No és molt clar l'origen de la jornada. Sembla que es va celebrar per primera vegada a Texas (els EUA) l’any 1994 i després es va estendre a altres estats i països.

Oficialment, va ser l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), qui estableix el Dia Mundial del Reciclatge en el 2005 amb la finalitat de promoure una major responsabilitat, no només vista des de la perspectiva del ciutadà consumidor, sinó d'aquell que extreu la matèria primera i del qual la transforma en un bé de consum. La regla de les tres erres Reduir Quan es fa la compra, intenta adquirir productes a granel, que tinguin el mínim envasament possible. Si pot ser cap. Usa bosses de roba. Reutilitzar Dona una nova vida a les coses que ja no ens serveixen. Abans de llençar-les a les escombraries, pensa que et poden servir per a una altra cosa: ampolles, bosses i capses de cartó poden tenir diversos usos i servir com a jardineres, per a decoració, construir coses, etc. Reciclar La majoria de materials que utilitzem poden reciclar-se. Això depèn de les institucions i de nosaltres mateixos. Per exemple, el reciclatge de 1.000 kg de paper salva la vida de 17 arbres. Si has de llençar la brossa, intenta separar els residus i diposita'ls en el contenidor corresponent: Contenidor blau: Paper i cartó. Contenidor groc: Envasos (ampolles, bosses, llaunes) Neta abans els envasos i, en la mesura del possible, aixafa'ls per a disminuir el seu volum. Contenidor verd clar: Vidre. Neta abans els envasos i quitació les tapes. Contenidor verd fosc: Resta de residus: matèria orgànica.