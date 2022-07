Emilia Clarke només té 35 anys, però a la seva edat ja sap què és patir greus problemes de salut. L'actriu que va donar vida a Daenerys Targaryen durant vuit temporades a Joc de Trons es va enfrontar a un canvi radical a la seva vida durant el rodatge de la mítica sèrie d'HBO, i no ha estat fins ara quan ha explicat què li passa i per què gairebé deixa de parlar per sempre.

La intèrpret ha concedit una entrevista per al programa Sunday Morning de BBC 1, i allà ha confirmat als periodistes que si no fos pels metges, ara mateix seria incapaç de parlar per dos aneurismes que van deixar algunes parts del seu cervell seriosament danyades i "inutilitzables. "Sóc d'aquesta petita part de persones que sobreviuen a aquests problemes".

El primer aneurisme es va produir el 2011, després del rodatge de la primera temporada de Joc de Trons, causant-li un petit vessament cerebral. El segon només va arribar dos anys després, passant pel quiròfan després de comprovar els metges que l'aneurisma havia crescut: "va ser un dolor insuportable".

Tot i això, va aprofitar l'entrevista per explicar la causa per la qual va passar aquest contratemps: "els accidents cerebrovasculars, bàsicament, tan aviat com qualsevol part del teu cervell no rep sang per un segon, desapareix. I així, la sang troba una ruta diferent per moure's, però després, qualsevol part que hi falti, desapareix".