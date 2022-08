El primer estiu sense restriccions després de la pandèmia ha vingut acompanyat d’un conseqüent augment del volum de treball al sector de l’hostaleria. En aquest sentit, la demanda en bars i restaurants ha pujat especialment a les zones turístiques, on l’afluència de visitants està permetent una recuperació pràcticament total de les xifres prèvies al 2020.

Tanmateix, l’increment del treball durant aquests mesos no hauria de ser sinònim d’oferir horaris interminables ni de retallar els drets laborals. Així ho ha demostrat una ressenya publicada pel compte de Twitter @soycamarero, que comparteix habitualment crítiques que reben els locals hotelers i que ha destacat la falta d’empatia que es té cap als treballadors.

La usuària en qüestió, de nom Rosa, ha criticat a través de Google l’hora en què un establiment deixa de rebre comandes: «No entenc que sigui en un lloc de vacances i no es puguin fer comandes a les 15,30 perquè tanca la cuina. Flipo!!!», diu el seu comentari. Per això, la seva valoració del local és la més baixa possible: tan sols una estrella.

La resposta

Lluny de donar-li la raó a la clienta, el propietari ha respost a la ressenya amb un contundent missatge. «Hola Rosa, hi ha una cosa que són els drets dels treballadors i tot i que estiguis de vacances cal respectar» comença la publicació, que assenyala que tot i que a molts establiments hotelers no es respecti, «s’ha de començar a fer».

La rèplica de l’amo acaba remarcant la seva postura amb un respectuós comiat: «Rosa, sentim que no poguessis demanar, però hem de complir amb els horaris, ho sentim».

Missatges de suport

Després de veure la publicació, nombrosos usuaris de Twitter han aplaudit la resposta del propietari de l’establiment. Un exemple d’això és el tuit de @PollitoAristeia: «Rosa, filla meva... de vacances estàs tu. El món continua tenint uns horaris normals. Si volies menjar fora després d’un matí de platja o puges abans o te’n vas al burger king, que no tanca».

En la mateixa línia ha comentat Alex (@Fisolofopedante), que ha empatitzat amb els cambrers amb una publicació carregada de sarcasme: «No entenc per què tracten els cambrers com persones, se suposava que eren esclaus a mercè de NOSALTRES els clients i per això han de treballar les 24 hores del dia sense un sol descans per si més no menjar tret que no hi hagi ni un client, en aquest cas, som solidaris».