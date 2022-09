La isla de las tentaciones és un dels reality show de Mediaset que més èxit han tingut en els darrers temps. A Telecinco el programa ha tingut cotes d'audiència enormes, encara que les últimes temporades se n'han ressentit respecte la primera, que va ser molt visionada.

Amb la tornada del programa les preguntes han saltat a la palestra, “Quant paga el programa als seus concursants?”. Moltes persones els ho han preguntat en els darrers anys.

El secret ha estat desvetllat per una influencer i youtuber anomenada Patricia Domínguez, més coneguda al món virtual com a 'Patrizienta'. Segons va confessar en un dels seus vídeos, el programa es va posar en contacte amb ella per oferir-li lloc a ella i la seva parella a la següent edició.

La jove, que té gairebé 160.000 seguidors a Instagram, va assenyalar que “li van oferir uns mil i escaig euros per persona, és a dir, el doble per parella”.

A més, eren dos mesos d'enregistrament amb viatges, dietes i allotjament inclòs. Va ser clara al vídeo “Em va semblar una broma. Guanyava més quedant-me a casa. No sé quant haurien ofert als altres ni molt menys. A mi això em va fer força gràcia”.