Laura Escanes acaba d'anunciar al seu Instagram personal que se separa del seu marit, Risto Mejide, després de set anys de relació, unes noces i una filla en comú, la petita Roma.

En una fotografia en blanc i negre en la qual apareix abraçada a ell, la 'influencer' ha explicat la notícia de la seva ruptura amb les següents paraules: "No m'agraden els comiats i porto escrivint i esborrant aquest post 82627292 vegades. Tampoc crec que sigui un comiat perquè sé que, de la manera que sigui, ens tindrem l'u a l'altre per sempre. Han estat 7 anys meravellosos. També durs. Però ha estat un regal compartir la meva vida amb tu. L'amor no s'acaba. No mor. I et continuaré estimant la resta dels meus dies. Si havia de viure tot això i conèixer el que és l'amor, havia de ser amb tu. Em vaig imaginar la vida sencera amb tu i m'has fet creure en l'eternitat. Hem complert somnis, creat una família preciosa i creant el nostre camí junts. Tant de bo la gent pogués viure i sentir una quarta part del que hem sentit nosaltres. Això és amor. Us estimem. Demanem respecte en aquests moments tan delicats, per a nosaltres i la nostra família. Gràcies. Sempre."