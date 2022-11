Des que lligar per internet es va tornar pràcticament més comú que fer-ho a una discoteca, milions de persones s'han creat un perfil en alguna app de cites. Això vol dir que aquestes aplicacions s'han omplert de perfils d'homes i dones que busquen l'amor i, el teu, ha de destacar entre tots ells. Si no, és possible que s'acabi convertint en una #BeigeFlag, un perfil poc interessant, amb informació molt bàsica que no destaca i amb unes fotos avorrides. Un en el qual no es fa clic. Per això, t'aconsellem per crear el perfil perfecte.

1 · Fotografies

És cert que no s'ha de ser superficial a l'hora de lligar, però també és veritat que el primer que veiem en les apps de cites són les fotos. És el que moltes vegades decideix si es fa un swipe a la dreta o a l'esquerra.

El principal és que la persona a l'altre costat del mòbil pugui identificar-te així que el millor és buscar fotos de tu mateix en les quals surtis sol. Almenys, la primera foto. Si s'utilitzen fotos de grup és possible que l'altra persona no sàpiga qui ets o que li costi identificar-te.

Fes servir fotos individuals, però en diferents situacions i que et representin. Si ets de cervesa, puja una foto en una terrassa i si t'agrada el surf fes-te una foto amb la teva taula.Ees tracta de donar-te a conèixer. Com més varietat millor. Segons les dades recollides per la web de cites Bumble, els usuaris que afegeixen més de tres fotos en el seu perfil, reben de mitjana un 89% més de matches mensuals.

No t'oblidis de pujar les fotos en les quals surtis més afavorit. És igual si són de cos sencer o de cara, prova de fer-te les fotos quan et sentis més atractiu i puja les que et donin més confiança, però no val estar d'esquena a totes. A més, segons Tinder, és important somriure a la càmera. Les fotos en les quals apareix un ampli somriure reben més likes. Les fotos a evitar? Segons Bumble les que més repel·leixen són les fotos prenent el sol i els típics selfies de gimnàs sense samarreta.

2 · Biografia

El següent que es valora en el perfil d'una app de cites és la biografia i, contràriament al que es pugui creure, la qual cosa més valoren els usuaris és la sinceritat. El 48% dels usuaris de Tinder asseguren que busquen a una persona autèntica que s'atreveixi a ser ella mateixa. Així que el teu perfil ha de representar qui ets realment.

Mostra't tal com ets, parla de la teva feina, de les teves aficions, de com ets. I, si pots, inclou alguna dada curiosa sobre tu que serveixi per trencar el gel. Tracta de completar tots els detalls que et demani l'app, fins i tot encara que et semblin poc importants. Els perfils de Bumble que compten amb una biografia detallada en els seus perfils, reben una mitjana d'un 55% més de matches que aquells amb una biografia més incompleta.

També és positiu que parlis sobre els teus interessos. Que t'agrada anar a fer senderisme, sortir de compres o l'astrologia, et pot donar likes. Els solters espanyols que afegeixen almenys un interès en els seus perfils, veuen incrementats els matches mensuals un 195%, segons Bumble. I els interessos més buscats pels usuaris són: la fotografia, l'art, la festa, el disseny i l'escriptura.

3 · Sinceritat abans de res

Una de les preguntes més difícils de respondre pels usuaris és la de "busques una relació seriosa o trobades casuals?". Són molts els que temen posar el que realment busquen per por de ser rebutjats. Però aquesta por és infundada. És millor que els teus possibles matches siguin conscients d'allò que vols perquè puguin connectar amb tu i, així, evitar situacions incòmodes. Si poses que busques una cosa seriosa quan és mentida, algú pot enamorar-se i pensar en una relació quan en realitat no té possibilitats.

És més, és millor que ho especifiquis tot. Si només busques cites casuals en les quals no es begui alcohol, posa-ho. Si vols trobar a una persona amb la qual passar la resta de la seva vida, però a la qual li agradi l'art, fes-ho saber.

4 · Ortografia

Pot semblar una ximpleria però, com en els exàmens de llengua, en les aplicacions de cites, les faltes d'ortografia resten punts. En 'Adopta un tio van estudiar perfils amb i sense faltes d'ortografia i van descobrir que escriure amb correcció dobla les possibilitats d'aconseguir un like. Aquestes dades reflecteixen que els usuaris sense faltes en la seva descripció tenen un 59% de possibilitats de triomfar a l'aplicació, enfront del 31% de possibilitats dels quals escriuen la seva descripció amb algun tipus d'error.

5 · Verifica el teu perfil

Sempre que sigui possible i que les aplicacions ho ofereixin, el millor és passar per la seva opció de verificació de perfil. Amb aquest sistema, les aplicacions confirmen si la persona que apareix a les fotos és real. És una forma de saber que parles amb una persona real i que coincideix amb les fotos pujades. Si verifiques el perfil, l'aplicació et concedeix el tick blau i està comprovat que aquests perfils són més atractius i tenen més probabilitats de rebre likes. Un win-win.

Després de seguir aquests consells només et queda començar a bussejar en les aplicacions de cites. I, com a consell extra, pren-te el teu temps. Aplicacions com Adopta un tio estimen que els usuaris triguen entorn d'un any a trobar parella i esborrar l'aplicació.