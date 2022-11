El passat dissabte 5 de novembre, Gerard Piqué s'acomiadava per sempre del F.C. Barcelona, equip en què ha crescut durant els darrers anys convertint-se en una autèntica estrella. El central va vestir per última vegada la samarreta del club blaugrana, i per a aquesta ocasió especial, el van anar a veure tant Clara Chía, la seva actual parella, com Sasha i Milan, els dos fills que té amb Shakira.

Gerard Piqué i Shakira arriben a un acord després d'una maratoniana reunió Ara bé, on era la cantant colombiana? La revista Hola! va apostar per fer un seguiment a l'artista durant aquest dissabte: al matí, va acompanyar Sasha i Milan a classes de taekwondo, l'esport que apassiona els dos joves. Ho va fer amb el seu germà Tonino, un dels màxims suports de Shakira durant la difícil separació amb Gerard Piqué. La mare de Shakira confessa el gest de Piqué: «Continuem sent família» Es pot dir que la cantant va decidir continuar amb la seva rutina habitual mentre el seu futur exmarit vivia el dia més important de la seva vida, una jornada que marcaria els propers anys a títol professional. Ell se centrarà en la seva aventura professional, mentre ella seguirà despuntant a la indústria musical com ha fet sempre fins ara.