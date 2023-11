Rosalía i Rauw Alejandro han protagonitzat un duel musical durant la gala dels Latin Grammy celebrada a Sevilla, on el porto-riqueny es va marcar una original versió del 'Se fue' de Laura Pausini, i la catalana una altra, no menys especial, de 'Se nos rompió el amor', que va popularitzar Rocío Jurado. Era el primer acte públic en què els dos artistes coincidien després de la seva inesperada ruptura el juliol passat, amb què acabaven una relació de tres anys i en què fins i tot la parella va arribar a anunciar el seu compromís.

Primer ha estat Rosalía la que ha pujat a l'escenari del Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla (FIBES) per cantar, amb algunes modificacions, 'Se nos rompió el amor', una cançó de Manuel Alejandro que es va convertir en un dels temes emblemàtics de la Jurado. 'Se nos rompió el amor de tanto usarlo' o 'de no usarlo', ha afegit la catalana, acompanyada d'un extens quadre flamenc situat sobre un escenari cobert de plàstic.

Actuación completa de Rosalía en los #LatinGRAMMY celebrados en Sevilla pic.twitter.com/3vGpn6nkKR — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) 16 de noviembre de 2023

Els aplaudiments han tronat a la sala, encara que no han estat menys quan Rauw Alejandro ha pujat a l'escenari i ha començat a entonar 'Se fue', una de les cançons clau de la trajectòria de Laura Pausini. El porto-riqueny també ha introduït alguns canvis a la lletra. 'Nada me queda sin ella', ha dit el cantant, aportant la visió masculina a la cançó de Pausini, de la qual ha triat uns versos que diuen: 'se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno'.

Esto de Rauw Alejandro cantando SE FUE de Laura Pausini si que no lo vimos venir… #LatinGRAMMY pic.twitter.com/JhYHcSUtpf — Edu Calle (@EduCalle_) 16 de noviembre de 2023

A continuació, però en vídeo, ha interpretat part del seu tema 'No me sueltes', antes de volver al escenario acompañado por la guitarra de Juanes per cantar 'Baby Hello', la seva col·laboració amb Bizarrap.