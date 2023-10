Tres icones del bàsquet gironí seran les encarregades d’oferir el pregó de les Fires de Sant Narcís d’aquest 2023. La gironina i exjugadora de l’Uni Girona, Marta Xargay; la campiona del món i excapitana de l’Uni Girona, Laia Palau, i l’actual vicepresidenta de l’Uni Girona i excapitana del club, Noemí Jordana, pujaran al balcó de l’Ajuntament per donar el tret de sortida de les Fires.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha reivindicat la decisió de les pregoneres com un “missatge feminista necessari en el context esportiu i polític actual”. “Som orgullosament una ciutat d’èxits esportius i també hem d’estar molt satisfets del paper clau del bàsquet femení d’elit per fomentar l’esport femení de base. La Marta, la Laia i la Noe són figures exemplars per molta mainada i avui reben un reconeixement merescut per les seves trajectòries”, ha remarcat.

El consistori també ha convidat algunes exjugadores gironines de bàsquet a pujar al balcó consistorial com un gest pel paper que van tenir per obrir camí a les jugadores més joves.

Noemí Jordana, va ser una de les cent persones signants d’un manifest que erigia la formació com a motor «del canvi» a la ciutat, abans de les eleccions del mes de maig.

L’elecció de les pregoneres vol servir també per commemorar el 30è aniversari de la inauguració del Pavelló Municipal Girona-Fontajau, on totes tres van jugar al llarg de la seva carrera esportiva.

Narcís Comadira explicarà les “Fires en primera persona”

D’altra banda, enguany l’Ajuntament de Girona estrenarà un nou acte que servirà com a preàmbul a l’inici de la festa major de la ciutat. Es tracta de l’activitat “Fires en primera persona”, que consistirà en una lectura de textos on un personatge gironí relatarà alguna experiència personal sobre com vivia les festes passades.

L’encarregat d’inaugurar aquest nou acte serà l’escriptor Narcís Comadira, que explicarà els seus records de Fires el dissabte 21 d’octubre, a les 11 h, al Saló de Descans del Teatre Municipal.

Narcís Comadira i Moragriega (Girona, 22 de gener de 1942) és un poeta, pintor, dramaturg, traductor, periodista i crític literari. Va ser una de les cent cares que va donar suport a la candidatura deGuanyem, aques maig, signant un manifest om s’erigia la formació com a motor «del canvi a Girona» . A més, fa quatre anys va cedir una obra a Guanyem perquè se’n venguessin 50 còpies i servissin com a donatiu a la campanya.