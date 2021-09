L’Ajuntament de Girona ha obert un espai, a la plataforma Girona Participa, perquè la ciutadania pugui fer arribar propostes sobre les estratègies que ha d’incloure el Pla de transició ecosocial. Les persones interessades poden donar suport a les aportacions que es van realitzar a la primera sessió de treball, el passat 21 de setembre, i que estan publicades a la plataforma o bé fer-ne de noves. L’acció s’emmarca en el procés participatiu engegat per redactar el pla, el qual té per objectiu fer front a l’emergència climàtica a la ciutat.

“Estem tenint una cura especial perquè aquest pla respongui de la manera més fidedigna possible al que pensa la ciutadania que poden ser les propostes més útils i més pràctiques per treballar en una ciutat més sostenible ambientalment i socialment. Hem tingut en compte la participació ciutadana des del mateix punt de partida del pla, i estem convençuts que això generarà un document més consensuat per al conjunt de la societat”, afirma el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés.

30 persones a la primera sessió

Una trentena de persones van participar dilluns a la tarda a la primera sessió de treball, celebrada al Centre Cultural La Mercè. L’entitat Girona pel Clima va ser l’encarregada de dur a terme la presentació de la sessió i, tot seguit, Alfons Pérez, de l'Observatori del Deute de la Globalització, va tractar tres dels horitzons del Pacte de ciutat per a la transició ecosocial: mitigació i adaptació al canvi climàtic; circularitat de materials, energia i aigua a la ciutat i transformació del model econòmic de la ciutat.

La segona ponent de la sessió va ser l’Erika Zárate, de la cooperativa Resilience Earth, qui va parlar sobre els altres dos horitzons del pacte. Aquests són justícia social i climàtica i aprofundiment democràtic i empoderament comunitari en la presa de decisions vinculants.

De les dinàmiques que a continuació es van desenvolupar al voltant d’aquests temes principals en els grups de treball van sorgir algunes idees bàsiques sobre les estratègies que ha d’incloure el Pla de transició Ecosocial. Aquestes es troben recollides a l’espai de Girona Participa, i la ciutadania pot donar-hi suport o bé fer noves aportacions amb relació a aquests mateixos continguts.

La ciutadania pot fer arribar les seves propostes fins al 28 de setembre, quan es durà a terme la segona de les jornades de treball. En aquesta trobada es concretaran més detalladament les estratègies i els objectius a seguir en el pla. Qualsevol persona que no participés en la primera jornada, ho pot fer ara inscrivint-se a la mateixa plataforma.