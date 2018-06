Convençuts que el ple hi donarà suport

Convençuts que el ple hi donarà suport

L'equip de govern està convençut que el ple de divendres tirarà endavant la proposta per concedir l'estadi al Girona. Quan en la roda de premsa d'ahir es va preguntar a Marta Madrenas què passaria si el ple la tomba, va respondre de manera taxativa: «això no passarà». Avui ERC ha convocat una roda de premsa per mostrar la seva posició sobre el tema.