El Girona ja té més de 6.000 abonats per al curs vinent

Hi ha ganes de futbol a Montilivi. Tantes, que en només una setmana, el Girona FC ja ha tramitat el 70 per cent de renovacions de carnets. O el que és el mateix; a aquestes alçades d'estiu, quan tot just encara estem a juny, el club compta amb més de 6.000 abonats de cares al curs 2018/2019.

Al llarg d'aquests últims dies, a més, uns 400 abonats s'han personat a l'estadi per canviar la posició de la seva localitat (avui és l'últim dia per fer-ho). L'objectiu, millorar el seu seient al camp o estar més a prop dels seus familiars i amics. El pagament domiciliat s'ha incrementat respecte l'última temporada (ara ja és del 54 per cent) i ha estat el mètode més sol·licitad per dur a terme les renovacions.

El proper diumenge 8 de juliol és l'últim dia per renovar l'abonament; qui no ho hagi fet perdrà aquesta condició i passarà a formar part d'una llista d'espera que, a dia d'avui, compta amb més de 1.300 socis que estan pendents de poder tenir un seient a Montilivi. El 9 de juliol s'alliberaran totes aquelles localitats que no hagin estat renovades, els quals s'assignaran als socis per ordre de llista d'espera.

A tot això, cal afegir que el Girona té previst, si tot va com s'espera, construir una graderia supletòria a la zona del Gol Sud. Si això s'acaba produint, l'aforament de l'estadi creixerà i, per tant, el nombre d'abonats també augmentarà.