El Girona executa l'opció de compra per Johan Mojica

El segon fitxatge del Girona 2018/2019 ja és una realitat. Dos dies després d'anunciar la contractació de Marc Muniesa per tres anys, el club ha fet públic aquest migdia que ha executat l'opció de compra preferencial que tenia sobre Johan Mojica. El colombià, que era propietat del Rayo Vallecano, serà blanc-i-vermell fins el 30 de juny del 2022 a canvi de cinc milions d'euros.

Ara caldrà veure si el carriler, que ha vestit la samarreta gironina una temporada i mitja cedit sempre pel club madrileny, es queda a les ordres d'Eusebio Sacristán o finalment acaba sent traspassat perquè l'entitat de Montilivi pugui guanyar diners. Mojica és a l'aparador i diversos equips estan interessats (entre ells el Sevilla de Pablo Machín) en un futbolista que no només va rendir a un gran nivell aquest últim curs a Primera, sinó que també es troba disputant el Mundial de Rússia amb Colòmbia, una de les seleccions classificades per als vuitens de final del torneig.