El Girona recorrerà més de 18.000 quilòmetres en només 10 dies de juliol

No farà la volta al món però déu-n'hi-do el grapat de quilòmetres que esperen el Girona aquesta pretemporada. I això que tot just hi ha confirmats quatre partits amistosos després que ahir el club anunciés els dos duels que disputarà durant l'estada a terres britàniques. Coneguts els amistosos contra el Kerala Blasters i el Melbourne City en el sorprenent i inèdit viatge a l'Índia del 27 i 28 de juliol, el Girona va informar que el Bolton Wanderers i l'Oldham Athletic seran els espàrrings a terres britàniques. Els trotters, equip de la Championship (Segona Divisió), seran el primer rival del nou Girona d'Eusebio Sacristán, que dilluns que ve ja començarà a suar i que el proper dia 18 agafarà el primer vol de la pretemporada més moguda de la història de l'entitat. I és que uns 18.000 quilòmetres esperen a la plantilla del Girona a partir de la segona quinzena d'aquest mes, en 10 dies. Com a mínim. Ni de bon tros la pretemporada està tancada i per aquest motiu la direcció esportiva continua negociant més partits amistosos per a principis d'agost abans de començar la Lliga. Això farà que als 18.000 quilòmetres ja previstos se n'hi afegeixin alguns més. No seria per descartar que els matxs que falten per concretar també siguin fora de l'Estat amb el perill que comporten, tot sovint, pretemporades massa carregades de quilòmetres i viatges.

El primer rival del Girona 2018-19 serà un històric del futbol britànic com el Bolton Wanderers, un dels 12 clubs fundadors de la lliga anglesa, predecessora de l'actual Premier League. La temporada passada, l'equip va salvar-se agònicament del descens a la League One en una última jornada d'infart en què va superar el Nottingham Forest (3-2) i va aprofitar les derrotes de Barnsley i Burton Albion. Enguany, sota la batuta de Phil Parkinson, l'equip s'ha reforçat fins ara amb Erhun Oztumer (Walsall) i Donaldson (Sheffield United). Homes com Fernando Hierro, Rodrigo Moreno, Anelka, Okocha, Vincent Candela, Iván Campo, Salva Ballesta o Djorkaeff han defensat la samarreta del Bolton les darrers dècades.

El partit contra el Bolton es disputarà el dissabte 21 a Leyland, una localitat a 48 quilòmetres de Manchester, a les 4 de la tarda hora catalana. Tres dies després, el Girona jugarà el seu segon partit de preparació. El rival serà un vell conegut, l'Oldham Athletic, contra el qual ja es va enfrontar l'estiu passat amb triomf blanc-i-vermell (1-2), amb gols d'Eloi Amagat i Aday Benítez. L'Oldham jugarà enguany a la League Two, equivalent de la Tercera Divisió d'aquí, després d'haver perdut la League One (el que seria la Segona Divisió B) en l'última jornada de l'exercici passat.

Bolton i Oldham seran els dos primers rivals del Girona a l'estiu. Per veure el tercer i el quart, caldrà recórrer els 8.000 quilòmetres que separen Manchester de la ciutat de Cochin, a l'Índia. Allà, l'equip d'Eusebio Sacristán participarà al torneig Toyota Yaris La Liga World, en el qual s'enfrontarà al conjunt local del Kerala Blasters i al Melbourne City, els dies 27 i 28 respectivament. El conjunt australià forma part, com el Girona, de la xarxa de clubs que té el City Football Group arreu del món.

En acabat, l'equip tornarà a fer les maletes i tornarà cap a terres gironines per continuar la preparació de l'inici de Lliga. En els propers dies s'haurien de conèixer més rivals de pretemporada. El curs passat, el Girona va disputar un total de set partits. Els rivals van ser el Nottingham Forest i l'Oldham Athletic durant l'estada a Anglaterra, el Brighton a Palamós (0-0), el Barça B (2-2), el Reus (0-0), el Getafe a Puertollano (1-0) i el Manchester City al Torneig Costa Brava (1-0). Amb el desplaçament a l'Índia, l'estiu del 2018 ja serà molt diferent al del 2017. I més encara a les pretemporades que feia el Girona durant la seva etapa a Segona Divisió A. Les estades a Manchester van començar l'estiu del 2016, quan l'equip de Pablo Machín, acostumat a moure's entre Navata i Peralada, va estrenar pretemporada fora de les comarques gironines. Aquella temporada els rivals van ser l'equip filial del Manchester City (derrota per 3-2) i el Blackburn Rovers (1-1). En la temporada de l'ascens a la màxima categoria, el Girona també s'enfrontaria a l'Olympique de Marsella al Torneig Costa Brava (1-2), Nàstic de Tarragona (1-0), Sabadell (1-3) i Llagostera (0-1).

Anteriorment, Navata i Peralada havien estat pràcticament sempre les seus del Girona durant els estius. Pel que fa als rivals, l'escenari que comporta tenir l'equip a Primera també ha fet canviar-ne el perfil. Així, del Salt, L'Escala, el Palafrugell, l'Olot, el Peralada o el Llagostera, amb duels gairebé cada estiu contra l'Espanyol. Al marge de conèixer més rivals durant l'estiu també resta per veure quin serà el club escollit per al Torneig Costa Brava. El llistó està molt alt des que el darrer parell d'anys han vingut a Montilivi l'Olympique de Marsella i el Manchester City. Durant la darrera dècada, el tporneig també l'han disputat l'Espanyol, l'Almeria, el Mallorca, el Barça B o el Llagostera, entre d'altres. La temporada passada la visita del City va suposar un gran cop d'efecte –amb l'afegit de la victòria gironina– i un aperitiu de l'estrena a la màxima categoria.



Feina als despatxos

Paral·lelament al calendari d'amistosos, la direcció esportiva del Girona continua treballant en la configuració de la plantilla. Després de fer efectives les opcions de compra de Muniesa i de Mojica, el club està pendent de concretar els primers fitxatges. A més a més, Quique Cárcel està molt pendent de les ofertes que puguin arribar pels jugadors amb més cartell de la plantilla com són Stuani, Juanpe o Portu. També Mojica és en aquesta llista. El futur del colombià a Montilivi, amb el Sevilla molt interessat a incorporar-lo, tampoc no és gens clar.