El Sevilla torna a la càrrega per Juanpe un cop trapassat Lenglet al Barça

El Sevilla ha ingressat 35 milions d'euros amb el traspàs de Lenglet al Barça i ara, amb diners frescos a la cartera, pot anar al mercat a fitxar dos o tres centrals de garanties per posar-los a disposició de Pablo Machín. Un dels jugadors que els andalusos segueixen molt de prop és Juanpe, però el Girona no està disposat a negociar i reclama els 10 milions d'euros que estipula la seva clàusula. L'opció del croat Caleta-Car (Salzburg) es va frustrar i també s'ha negociat per Lejeune ( Newcastle), sense arribar a cap acord. De moment Machín, en l'estada que fa el Sevilla a Benidorm, només té dos centrals, Pareja i Carriço, perquè Mercado i Kjaer encara estan de vacances després de jugar el Mundial. Mentretant Juanpe segueix entrenant-se amb el Girona a Caldes, a les ordres d'Eusebio, a l'espera de si s'acaba concretant l'interès dels andalusos, en el que és una petició expressa de Machín, que el coneix perfectament de Montilivi.